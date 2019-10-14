Дуболомы из МВД не так всесильны, как пытаются казаться
- 14.10.2019, 14:01
Важно продолжать борьбу и верить в свои идеалы.
Истерика репрессивных органов дает о себе знать - заведено уголовное дело по статье 339 "Хулиганство", а не 341 "Порча имущества", как сообщалось ранее, пишет Telegram-канал Dissedent.by о деле против активистов анархического движения Сергея Сазоновича и Сергея Невдаха. Напомним, их обвиняют в том, что они якобы забросали здание суда краской.
Статья 339 ч.2 УК РБ подразумевает лишение свободы на срок до 6 лет.
Отметим, что все это в отношении двух абсолютно невиновных людей.
Но главное, что ребята сейчас на свободе (дуболомы из МВД не так всесильны, как пытаются казаться). И важно, что продолжают борьбу и верят в свои идеалы.