закрыть
14 октября 2019, понедельник, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Литву прибыли первые военные американского батальона

7
  • 14.10.2019, 14:31
  • 1,515
В Литву прибыли первые военные американского батальона
Иллюстрационное фото FLICKR/THE U.S. ARMY

Всего ожидается 500 солдат с 29 танками «Абрамс».

В понедельник в Вильнюс прибывают первые 200 американских военных из дислоцируемого в Пабраде батальона США, сообщает interfax.by со ссылкой на Минобороны Литвы.

Уточняется, что еще несколько десятков военных прибудут позднее в декабре. Всего ожидается почти 500 американских военных, которые прибудут в Литву с 29 танками M1 Abrams и 21 БМП Bradley и будут находиться в Литве до весны следующего года для участия в учениях.

Ранее глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что прибытие сил США является особенно значимым фактором сдерживания и оценкой инвестиций в инфраструктуру Литвы.

С 2014 по 2017 годы в странах Прибалтики дислоцировалось по роте военных США. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц