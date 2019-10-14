В Литву прибыли первые военные американского батальона 7 14.10.2019, 14:31

1,515

Иллюстрационное фото FLICKR/THE U.S. ARMY

Всего ожидается 500 солдат с 29 танками «Абрамс».

В понедельник в Вильнюс прибывают первые 200 американских военных из дислоцируемого в Пабраде батальона США, сообщает interfax.by со ссылкой на Минобороны Литвы.

Уточняется, что еще несколько десятков военных прибудут позднее в декабре. Всего ожидается почти 500 американских военных, которые прибудут в Литву с 29 танками M1 Abrams и 21 БМП Bradley и будут находиться в Литве до весны следующего года для участия в учениях.

Ранее глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что прибытие сил США является особенно значимым фактором сдерживания и оценкой инвестиций в инфраструктуру Литвы.

С 2014 по 2017 годы в странах Прибалтики дислоцировалось по роте военных США. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.