Топ-5 самых ценных кладов, найденных в Беларуси 2 14.10.2019, 19:01

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Иллюстрационное фото

Беларусь считается одной из самых богатых на клады европейских стран.

Здесь проходили торговые пути с севера на юг и с запада на восток, что, конечно, повлияло на количество оставленных ценностей. За последние 200 лет на территории нашей страны было найдено более тысячи различных кладов.

Intex-press сделала подборку самых ценных и знаменитых кладов, найденных на территории Беларуси.

1. Золото в горшке

Глиняный сосуд с дукатами европейских государств во время земляных работ обнаружил житель деревни Ильинка Могилевского района в 1936 году. За эту ценную находку Совет народных комиссаров БССР выплатил мужчине премию в три тысячи рублей.

Что нашли: В горшке хранилось 476 золотых монет бельгийской и датской чеканки XVI–XVII веков.

Где клад сейчас: Золотые дукаты – международные монеты Западной Европы — направили в Москву, в государственное хранилище драгметаллов, а затем в Ленинград. Сейчас клад хранится в Эрмитаже.

2. Клад в стене замка

Одним из ценных и известных кладов, который нашли у деревни Вищин Рогачевского района Гомельской области, считается Вищинский денежно-вещевой клад. Его нашли в 1979 году на правом берегу Днепра, где находился древний замок. Клад обнаружили археологи, которые исследовали крепостную стену. Как установили специалисты, его спрятали во время осады Вищинского замка в середине XIII века на глубине 18 сантиметров.

Что нашли: денежно-вещевой клад общим весом около 2 кг насчитывает 37 единиц, состоящих из вещевой и денежной частей. Первая представлена женскими украшениями:

— 2 колта с изображениями птиц на щитках, выполненных в технике перегородчатай эмали;

— звездный 6-лучевой колт с зернью и колт с ажурным краем и изображениями 2 птиц и крина;

— фрагменты ожерелья из 3 овальных серебряных бусин и 4 криноподобных подвесок; фрагменты расен — цепочек из тисненых черенков-полуцилиндриков, на которых подвешивались колты;

— 2 подвески с каноническими верхушками и прикрепленными к ним цепочками с круглыми бляшками со сквозными отверстиями, украшенные сканью и зернью, оправленные мелкими кольцами;

— массивный браслет, скрученный из 3 жгутов с наконечниками в виде стилизованных голов змей;

— 2-створчатый пластинчатый браслет с растительным орнаментом и гравированными изображениями птиц.

Денежная часть состоит из серебряных слитков-гривен (18) киевского, новгородского и литовских типов.

3. Дети нашли казну Полоцкого княжества

В 1973 году в деревне Козьянки под Полоцком мальчики гуляли по свежевспаханному полю и заметили несколько монет. Как потом выяснили ученые, этим кладом оказалась казна Полоцкого княжества, украденная разбойничьей шайкой и зарытая тысячу лет тому назад.

Что нашли: дети начали копать в этом месте и достали из земли около 7600 серебряных дирхемов, старинных арабских монет VI–X веков.

Где клад сейчас: 7599 монет хранятся в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.

4. Монеты и драгоценности в глиняном горшке

Клад, который нашли в 1957 году при разравнивании улицы на окраине деревни Дегтяны Копыльского района Минской области, не имеет аналогов во всей Восточной Европе. По мнению специалистов, клад спрятали после 1050 года.

Что нашли: В орнаментированном горшке с ручкой находились серебряные ювелирные изделия и монеты общим весом 7 кг. Сохранились 21 целое и фрагментированное изделие и 320 монет ― денарии Чехии (123), Венгрии (3), Германии (165) Англии (10), Дании (1), не определенные денарии (4), подражания германским (9) и английским (3) денариям.

Где клад сейчас: Монеты и украшения хранятся в Национальном историческом музее Республики Беларусь.

5. Экскаватор поднял больше 10 кг серебра

Минский клад стал последним из крупных, найденных в СССР. В начале августа 1988 года на углу тогдашних улиц Володарского и Республиканской (ныне – Городской Вал) при рытье траншеи для прокладки теплотрассы ковш экскаватора зацепил что-то необычное.

В процессе рытья траншеи ковш трактора наткнулся на сундук, больше напоминающий по форме гроб, немного его повредил. Из сундука посыпались золотые и серебряные монеты, тарелки, кубки.

Что нашли: Клад состоял из 547 предметов, среди них только серебряных монет и изделий из серебра было на тринадцать килограммов. В кладе находились российские и германские монеты разных номиналов конца XIX – начала ХХ в. (всего – 461), в том числе – золотые червонцы начала ХХ века.

Вещевая часть состояла из 25 предметов: ажурные вазы, подсвечники, подносы, шкатулка, кружка и другие изделия московских, минских, рижских и западноевропейских мастеров, датируемые XVII–XX веками.

Кстати, в середине апреля прошлого года клад из десятков золотых монет и украшений был обнаружен на стройке в одном из старых зданий Гродно. Специалисты оценили его в 20 тысяч долларов. Сейчас все документы, касающаяся находки, переданы в Гродненский областной совет по вопросам историко-культурного наследия. Если клад получит статус историко-культурной ценности, то строители, которые его нашли, и собственник здания могут рассчитывать на денежную компенсацию: между собой они разделят половину стоимости находки.

Что нашли: Самым ценным оказался перстень выпускника Пажеского кадетского корпуса. Это украшение стоит 1,5 тысяч долларов.

Где клад сейчас: Сейчас клад находится в государственном историко-археологическом музее. После того, как все необходимые процедуры завершатся, находку выставят в одном из залов Нового замка.