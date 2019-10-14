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ООН: Россия пытается изменить демографический состав Крыма

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  • 14.10.2019, 21:06
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ООН: Россия пытается изменить демографический состав Крыма
Антониу Гутерреш

Россию обвинили в прямом нарушении Женевских конвенций.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевских конвенций. Об этом в своем выступлении в ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

В докладе генсека говорится, что, переселяя своих граждан в Крым, Россия сознательно пытается изменить демографию оккупированного полуострова.

"Согласно докладу (генсека ООН, - ред.), Российская Федерация поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил Ельченко.

Он отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны РФ.


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