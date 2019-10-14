ООН: Россия пытается изменить демографический состав Крыма

ООН: Россия пытается изменить демографический состав Крыма5
- 14.10.2019, 21:06
- 2,266
Россию обвинили в прямом нарушении Женевских конвенций.
Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевских конвенций. Об этом в своем выступлении в ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.
В докладе генсека говорится, что, переселяя своих граждан в Крым, Россия сознательно пытается изменить демографию оккупированного полуострова.
"Согласно докладу (генсека ООН, - ред.), Российская Федерация поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил Ельченко.
Он отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны РФ.