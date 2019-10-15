Арсений Чигирь: Места старой номенклатуры должны занять молодые люди 1 15.10.2019, 12:59

Арсений Чигирь

Нынешняя власть не в состоянии решить элементарные мелкие вопросы.

Об этом рассказал участник гражданской кампании «Европейская Беларусь» Арсений Чигирь, выдвинувший свою кандидатуру по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу №79, сообщает пресс-служба гражданской кампании:

- Мои впечатления от этапа сбора подписей вполне положительны. Мы обошли огромное количество людей, провели с ними работу, получили возможность для дальнейшего взаимодействия.

О действующей власти, особенно о чиновниках, люди говорят не в лучших тонах. Мне рассказывали, часто, как были хождения по различным инстанциям с обращениями, с тем, что уже действительно накипело, а людей, буквально «отфутболивали», иначе это не назвать. Нынешняя власть не в состоянии решить элементарные мелкие вопросы. Надо понимать, что чтобы получить эти отписки, люди проделывают огромный путь, только лишь ради того, чтобы достучаться до этих чиновников, тратят огромное количество своего личного времени.

Еще есть такой нюанс, что обращения граждан чиновники выполняют, если проблема заложена в планы. Тогда власть имущее приписывают это себе в заслугу, будто это они сами актуализировали, а не люди, которые с этой проблемой пробивались к ним в очереди. Они же себя пиарят, говоря «смотрите, это мы сами постарались», а про людей с их нуждами и слова не скажут.

Пока жду регистрации в кандидаты. Как только зарегистрируют – сразу начнем вести агитационною работу. Будем выставлять пикеты, распространять печатную продукцию, встречаться с избирателями.

Я, на самом деле, сталкивался, и очень много сталкивался с тем, что мой возраст решает многое. Люди часто и открыто говорят, что места старой номенклатуры должны занять молодые люди, которые со свежим взглядом видят решения актуальных проблем в стране. А те, кто не уверен в том, что я в силу своего возраста способен, что-либо сделать, зачастую меняют свою точку зрения, когда узнают, что я уже сделал для города, о достижениях. Люди меняют свое мнение, когда узнают, что перед ними человек, за которым реальные действия и результат.