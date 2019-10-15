Шишечка с картошечкой 4 15.10.2019, 14:46

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Кто-то шишки в тайге собирает, а кто-то на поле копает картошку в трусах и чепчике.

На прошлой неделе свой 67-й день рождения отмечал человек, которого одни называют не иначе как «спасителем Отечества» и «собирателем земель русских», а другие справедливо именуют диктатором и агрессором. В преддверии этой даты российский президент Владимир Путин (а речь, как вы поняли, идет о нем) решил сделать себе подарок и в компании министра обороны Сергея Шойгу отправился в сибирскую тайгу, пишет «БелГазета».

Именинник гулял по горам, любовался Енисеем и даже собирал грибы. К одному из них прилипла шишка, что, как пишет «Российская газета», позабавило кремлевского грибника. Он отлепил ее от гриба, несколько раз подул на нее и забрал с собой. «Сувенир. Шишечка», - сказал он при этом. После грибной охоты компашка устроила пикник. «Мы высоко над облаками. Намного выше облаков. Супер!» - восторгались обитатели державного олимпа, разглядывая горы и тайгу.

Сибирский вояж сказочного грибоеда стал главной светско-политической новостью прошлой недели. Ее широко обсуждали в СМИ и соцсетях, причем в основном с юмористическим уклоном.

Так, поэт и певец Сергей Шнуров, вдохновившись этим вояжем, написал целое стихотворение: «Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, с ним десяток офицеров, повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладиться тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!»

Ему вторил публицист Александр Невзоров, который в эфире «Эха Москвы» поделился своим видением таежной прогулки президента: «Сотрудники ФСО, переодетые мухоморами и белками, которые успешно охраняли покой Путина в тай-ге, - сейчас, я думаю, они нас слушают, отцепляют хвосты, свинчивают шляпки и понимают, что действительно они все неизвестные, но настоящие герои».

А вот глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский отнесся к сибирской вылазке президента серьезно: «Путин считает, что он достаточно велик, чтобы позволить себе причуды такого рода. Но надо понимать, что население страны воспринимает это как причуду. С точки зрения имиджа это плохо - и непонятно кому адресовано. С точки зрения политики это ничтожно, тут нет вообще ничего».

Что ж, похоже, это общая черта престарелых диктаторов - кто-то шишки в тайге собирает, а кто-то на поле копает картошку в трусах и чепчике.