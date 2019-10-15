закрыть
15 октября 2019, вторник, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Шишечка с картошечкой

4
  • 15.10.2019, 14:46
  • 2,378
Шишечка с картошечкой

Кто-то шишки в тайге собирает, а кто-то на поле копает картошку в трусах и чепчике.

На прошлой неделе свой 67-й день рождения отмечал человек, которого одни называют не иначе как «спасителем Отечества» и «собирателем земель русских», а другие справедливо именуют диктатором и агрессором. В преддверии этой даты российский президент Владимир Путин (а речь, как вы поняли, идет о нем) решил сделать себе подарок и в компании министра обороны Сергея Шойгу отправился в сибирскую тайгу, пишет «БелГазета».

Именинник гулял по горам, любовался Енисеем и даже собирал грибы. К одному из них прилипла шишка, что, как пишет «Российская газета», позабавило кремлевского грибника. Он отлепил ее от гриба, несколько раз подул на нее и забрал с собой. «Сувенир. Шишечка», - сказал он при этом. После грибной охоты компашка устроила пикник. «Мы высоко над облаками. Намного выше облаков. Супер!» - восторгались обитатели державного олимпа, разглядывая горы и тайгу.

Сибирский вояж сказочного грибоеда стал главной светско-политической новостью прошлой недели. Ее широко обсуждали в СМИ и соцсетях, причем в основном с юмористическим уклоном.

Так, поэт и певец Сергей Шнуров, вдохновившись этим вояжем, написал целое стихотворение: «Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, с ним десяток офицеров, повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладиться тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!»

Ему вторил публицист Александр Невзоров, который в эфире «Эха Москвы» поделился своим видением таежной прогулки президента: «Сотрудники ФСО, переодетые мухоморами и белками, которые успешно охраняли покой Путина в тай-ге, - сейчас, я думаю, они нас слушают, отцепляют хвосты, свинчивают шляпки и понимают, что действительно они все неизвестные, но настоящие герои».

А вот глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский отнесся к сибирской вылазке президента серьезно: «Путин считает, что он достаточно велик, чтобы позволить себе причуды такого рода. Но надо понимать, что население страны воспринимает это как причуду. С точки зрения имиджа это плохо - и непонятно кому адресовано. С точки зрения политики это ничтожно, тут нет вообще ничего».

Что ж, похоже, это общая черта престарелых диктаторов - кто-то шишки в тайге собирает, а кто-то на поле копает картошку в трусах и чепчике.


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов