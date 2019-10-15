закрыть
15 октября 2019, вторник, 16:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Представителя народа оромо на главу России

  • Дмитрий Быков
  • 15.10.2019, 14:52
  • 2,169
Представителя народа оромо на главу России
Дмитрий Быков

Все, как в «Гамлете».

Грета Тунберг не получила Нобелевскую премию мира. Для этого нужны серьезные многолетние усилия.

Такие усилия предпринимал ради мира в регионе 43-летний Абий Ахмед Али, эфиопский премьер с апреля прошлого года, так что все справедливо. Сам он представитель народа оромо, мусульманин, мать у него православная, отсюда веротерпимость.

Говорить о том, что Абий Ахмед Али урегулировал конфликт Эфиопии с Эритреей, пока все-таки преждевременно: горячая его фаза пришлась на 1998–2000 годы, тлеет он и посейчас, но эфиопский премьер пообещал эритрейцам выполнить решение Международного трибунала в Гааге, который присудил Эритрее город Бадме. В городе этом жили, по переписи 2005 года, 834 мужчины и 729 женщин, тогда как жертвами эфиопско-эритрейского конфликта стали 60.000 эфиопов и 40.000 эритрейцев (правда, обе стороны признают по 20.000 убитых). Все, как в «Гамлете»: «Смотреть на двадцать тысяч обреченных, готовых лечь в могилу, как в постель, за обладанье спорною полоской, столь малой, что на ней не разместить дерущихся и не зарыть убитых».

Миротворческие заслуги эфиопского премьера не ограничиваются обещанием отдать спорный город: он еще уступил египтянам спорную ГЭС «Возрождение», сооружаемую на правом притоке Нила. Но главное – он либерализовал политическую жизнь в Эфиопии: там прошли демократические выборы, ключевых оппозиционеров выпустили из тюрем, а министром обороны впервые в истории назначили женщину, Аишу Мохаммед Русу, после чего количество мужчин и женщин в правительстве уравнялось.

Лично вы, товарищи, как хотите, а я усматриваю в этом награждении прямой сигнал России. Ясно же, что цель Нобелевского комитета вовсе не поощрить какую-то там Эфиопию, которая вовсе не в центре внимания мира. Россию они страстно желают наградить – и не могут. А наградят, когда российская власть урегулирует конфликт с Украиной, отдав границу под ее контроль, выпустит оппозиционеров и отправит на их место (пусть хоть просто в отставку) коррупционеров, проведет демократические выборы, а министром обороны в знак миролюбия сделает женщину.

Пока, правду сказать, все это выглядит маловероятным. Среди отечественных политиков не просматривается кандидат с такой программой. Видимо, придется ждать, пока во главе России не окажется представитель народа оромо.

Дмитрий Быков, «Собеседник»


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов