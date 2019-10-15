Андрей Шарендо: Эта власть опостылела и пожилым, и молодежи 4 15.10.2019, 15:12

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Во время сбора подписей очень хорошо бросалось в глаза, как живут люди.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо прокомментировал пресс-службе кампании результаты кампании по сбору подписей:

«Что я хочу отметить на этапе сбора подписей – это то, что люди хотят перемен. Хочу выразить благодарность всем тем, кто собирал подписи за Полину Шарендо-Панасюк, тем, кто за нее подписался. Могу сказать, что мы обошли тысячи квартир, и могу сказать, что люди выбирали не нас именно, а выбирали возможность перемен. Люди очень устали, они очень хотят сменяемости власти – это основное, что определилось на этапе сбора подписей.

25 лет власти Лукашенко, отлично показали, что Беларусь идет в тупик. И, чтобы изменить, что-то в нашей стране – надо действовать. Люди, во время сбора подписей, предлагали свои варианты действий. Все хотят проявить себя, просто людям нужно дать стимул, показать направление.

Что касается поквартирного обхода, когда мы собирали подписи. Очень интересно было посмотреть, как живут разные люди. Мы ходили по разным районам, в том числе и по тем, где живут работники администрации, люди от власти, чиновники. В таких квартирах была видна хорошая обстановка, сами жильцы этих квартир заявляли нам, что уже подписались и знают за кого голосовать. На наши возражения, что «выборов» как бы и не было, что при этом режиме выборов в принципе быть не может, эти граждане говорили, что у них такая работа, и они «обязаны выбирать». Несмотря на то, что у этих государственных деятелей хорошая обстановка в квартирах, безбедная жизнь, нам их жаль, потому, что они сами себя загнали в рабское положение.

Зато, в противовес чиновникам, очень хорошо бросалось в глаза то, как живут пенсионеры. Это опровергает все телевизионные заявления, что они «получают государственную поддержку и живут хорошо». Мы ходили по квартирам и видели реальную картину, когда даже мебель у пожилых людей из советских времен, видели нищету в квартирах пожилых людей. Понятно, что пенсионеры не хотят с этим мириться и хоть на пенсии по-людски пожить. Не хотят старики этого Лукашенко, с его сворой, точно так, как и молодежи это все опостылело.

Пришло время действовать. Та ситуация, которая сложилась в стране – она просто недопустима! Режим завел страну в тупик, в безработицу, в «безнадегу». Режим привел к тому, что сейчас на нашу страну наседает Россия, на то, что та же Россия строит тут опасную АЭС.И все эти факторы, говорят о том, что пора действовать. Понятно, что выборов в стране нет, что выборы будут только тогда, когда здесь не станет режима Лукашенко. Но мы можем использовать эти псевдовыборы, для организации людей, для массового высказывания своего недовольства».