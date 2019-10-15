Россия подтвердила задержание в Беларуси сотрудницы «фабрики троллей» 8 15.10.2019, 15:29

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Анна Богачева

Белорусские силовики не комментируют задержание.

Ситуация с задержанием в Минске россиянки Анны Богачевой находится под контролем посольства России в Беларуси, ей оказывается вся предусмотренная в таких случаях поддержка.

Об этом сообщает МИД РФ на своей странице в Facebook.

"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, российское информационное агентство «Новости» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что в Минске якобы была задержана гражданка России Анна Богачева, на которую распространены санкции США по делу о «вмешательстве в выборы» в Америке.

Сообщается, что задержание произошло в одном из отелей Минска.

Богачева входит в список из 13 граждан России, которым выдвинули обвинения после расследования спецпракурора США Роберта Мюллера. Как сообщают СМИ, Анна Богачева связана с «фабрикой троллей», структурой Алексея Пригожина.

Белорусские силовики не комментируют задержание.