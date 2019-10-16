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США перехватили турецкие истребители над Сирией

  • 16.10.2019, 8:09
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США перехватили турецкие истребители над Сирией
Иллюстрационное фото

Самолеты ВВС Турции слишком приблизились к американским войскам.

Турецкие истребители приблизились к войскам США, дислоцированным на северо-востоке Сирии. После этого американский военный самолет вылетел на перехват. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным (перевод — РБК).

По его словам, турецкие самолеты, участвующие в операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии, слишком близко подлетели к американским военным, которые располагаются в этой части страны. Вслед за этим военный самолет США вылетел им на встречу.

В итоге истребители Военно-воздушных сил Турции покинули зону расположения американских военных.

Сколько турецких самолетов участвовали в инциденте и велась ли стрельба с обеих сторон, собеседник агентства не уточнил. В Министерстве обороны США оперативно не ответили на запрос Reuters о произошедшем.

Телеканал Fox News сообщил, что в результате подлета турецких истребителей к американской военной базе, расположенной в провинции Ракка, на перехват вылетели несколько истребителей и боевых вертолетов.

Корреспондент Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщил, что на перехват были отправлены истребители F-15 и ударные вертолеты AH-64D Apache. По его данным, инцидент произошел возле американской базы, которая находится западнее города Айн-Исса. Также корреспондент сообщил, что США по дипломатическим каналам направили официальную жалобу Министерству обороны Турции.

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября. США и ЕС не поддержали действия Анкары. На фоне происходящего американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции, чтобы та прекратила огонь и завершила операцию. Ранее Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время вывести большую часть американских войск с севера Сирии. В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией.


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