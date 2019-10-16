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Новоизм

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  • Петр Межурицкий
  • 16.10.2019, 8:12
  • 1,187
Новоизм

Ну, а как без «изма» всерьез за мировое господство поборешься?

Почему Владиславу Суркову срочно потребовалось объявить некий "путинизм" реально существующим политическим течением?

По одной простой причине: путинизма пока еще не существует.

То, что существует сегодня – это путинщина.

Так что политический режим имени Путина безусловно существует, только пока с другим суффиксом. В чем разница?

Попробуем разобраться на недавнем историческом примере все той же России, ставшей в ХХ веке родиной сразу трех мировых идеологий: ленинизма, троцкизма и сталинизма.

Был ли сталинизма в двадцатых годах ХХ века?

Конечно, нет.

Но были ленинизм, троцкизм и сталинщина.

До сталинизма Иосифу Виссарионовичу надо было еще дорасти, и в то, что это произойдет Лев Давидович категорически отказывался верить, даже будучи лишенным всех званий и наград.

Но что звания и награды в сравнении с тем, что твое имя приобрело гордый суффикс "изм", то есть уже вошло в историю человечества, как некое учение – уж неважно доброе или злое

А вот Сталин, как полагал Троцкий, дальше вульгарной сталинщины не продвинется, со всем творимым им злом.

И ошибся основоположник троцкизма.

Сталинщина таки стала сталинизмом, трансформировавшись в мировое политическое течение. В разных странах мира появились сталинские партии.

Существуют ли сегодня в мире путинские партии? Например, израильская, американская, сирийская, французская и т.д.?

Пока что нет.

Вот пятые путинские колонны в разных странах действительно существуют.

Но эти движения плоды идеологии рашизма, но еще не путинизма. Как ни крути, а государство выстроенное Путиным в мире воспринимается как мафиозное. Путин, безусловно – признанный мировым сообществом Пахан Всея Руси. Как Паханом всея Руси был признан в свое время и Сталин. Но портретами Пахана Всея Руси в израильских киббуцах красные углы наверняка бы не украшали. А портретами Сталина, как лидера чего-то международного, украшали и расстались с ними не без сердечных мук, не выдержав тяжести хрущевских разоблачений культа личности.

Так есть ли у путинщины шанс стать путинизмом?

Мне это представляется это маловероятным.

Ну какие идеи, приписываемые Путину тем же Сурковым, смогут подвинуть левых или правых в странах свободного или более или менее свободного мира на создание путинских партий?

Однако задача основать некий путинизм, как видим, российской властью поставлена.

Зачем?

Ну, а как без "изма" всерьез за мировое господство поборешься?

Путинщины для продвижения решения этой задачи не то, что мало, она заведомо для этой цели не подходит.

А вот "Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Путин" – самое то. О чем, конечно, верно догадался Владислав Сурков.

Петр Межурицкий, kasparov.ru


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