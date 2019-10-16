Эйсмонт о задержании россиянки в Минске: Ее не задерживали и не арестовывали 18 16.10.2019, 8:15

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Наталья Эйсмонт

Фото: ctv.by

Пресс-служба Лукашенко странно отреагировала на инцидент.

Находящуюся в санкционных списках США Анну Богачеву, о задержании, а потом и освобождении которой стало известно вчера, в Минске якобы «никто не задерживал». Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

В комментарии tut.by Наталья Эйсмонт уточнила, что это было не задержание, «а выяснение обстоятельств».

— Мне сложно говорить за коллег, видимо, таково их понимание данной ситуации. Я уже комментировала кому-то из российских журналистов сегодня, что да, фамилия этой российской гражданки находилась в наших базах данных, а потому имело место выяснение всех обстоятельств. Но повторю: ее не задерживали и не арестовывали. Это разная интерпретация одного и того же события, — пояснила пресс-секретарь Лукашенко.

Вчера в СМИ, напомним, появилась информация, что в одной из минских гостиниц два дня назад (была задержана гражданка России Анна Богачева https://charter97.org/ru/news/2019/10/15/351960/). Как сообщило агентство РИА «Новости», Богачеву задержали по запросу США — в 2018 году она попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей».

— Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, — сообщил позже в фейсбуке МИД России.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что Богачеву задержали как «находящуюся в международном розыске».

— Анна Богачева освобождена, она действительно была задержана позавчера. Заместитель прокурора Фрунзенского района не нашел оснований для применения к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи, — прокомментировал tut.by Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры. — Также Генпрокуратура поставила вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного розыска на территории Республики Беларусь.