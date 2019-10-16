закрыть
16 октября 2019, среда, 9:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

БАЖ выступил в поддержку блогера Андрея Паука

2
  • 16.10.2019, 8:55
БАЖ выступил в поддержку блогера Андрея Паука

Журналисты требуют расследовать провокации.

Белорусская ассоциация журналистов обратилась к министру внутренних дел Беларуси с просьбой взять под личный контроль проведение проверок по фактам противоправных действий против члена организации, известного блогера Андрея Паука, сообщает сайт ПЦ «Весна».

За последние полгода в отношении блогера был совершен ряд провокаций, но силовые органы так и не нашли виноватых. Так, 20 марта якобы с электронной почты Паука и с указанием номера его мобильного телефона поступило сообщение о минировании здания райисполкома в городском поселке Октябрьский. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД пришли в квартиру, где Андрей Паук проживает с семьей, провели там обыск и изъяли компьютер и другую профессиональную технику видеоблогера.

Андрей Паук в наручниках был доставлен в управление Следственного комитета, где его продержали 5 часов. С момента его задержания и до прибытия домой жены в квартире пятилетний ребенок оставался один. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса по факту заведомо ложного сообщения о минировании. Через месяц уголовное дело в отношении Паука прекратили и изъятую технику частично вернули. Автор сообщения о лжеминировании до настоящего времени не установлен. В мае история повторилась. На электронную почту МЧС поступило сообщение о минировании здания суда в Мозыре, причем в сообщении о минировании вновь был указан номер мобильного телефона Паука. Андрей Паук написал заявление с просьбой разобраться, кто использует его данные о номере телефона и электронной почте для лжесообщений, но эти лица не были установлены.

Андрей обжаловал действия сотрудников внутренних дел по его задержанию в марте в прокуратуру, а после признания прокуратурой этих действий соответствующими УПК — в суд. Рассмотрение иска о возмещении морального вреда в суде Октябрьского района было назначено на 25 сентября. Накануне рассмотрения дела блогер получил в мессенджер Viber сообщение с угрозами от неизвестных лиц:

«Завтра суд, и ты его проиграешь. Тема с обыском была создана для того, чтобы ты задумался о своем поведении, закрыл свой вонючий рот и устроился на работу. Скажи спасибо, что ничего не подкинули. Если будешь заниматься саботажем и очернением существующей власти, будут приниматься меры в отношении тебя. Сядешь и твоя [непристойность] жена будет передачки носить […]».

Автор сообщения до настоящего времени также не установлен.

Вечером 4 октября Андрею Пауку позвонил оперативный дежурный РОВД и сообщил что в милицию поступил телефонный звонок якобы с номера самого Паука, в ходе которого неизвестный, назвавшийся Андреем и сообщивший его домашний адрес, сказал, что «убил свою жену Ольгу». Жена Андрея Ольга была вынуждена звонить и объяснять, что этот звонок — провокация.

В РОВД уже сообщили, что «хулигана» найти не удастся. Очевидно, что на протяжении длительного времени Андрей и его семья подвергаются психологическому давлению и запугиванию в результате противоправных действий неустановленных лиц. На наш взгляд, причиной повторяющихся провокаций в отношении видеоблогера может являться его деятельность по распространению информации, право на которую гарантировано ст.ст. 33, 34 Конституции Республики Беларусь.

К сожалению, органы внутренних дел не предпринимают эффективных дел, направленных на то, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Между тем, в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной из основных задач органов внутренних дел является защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечение их личной и имущественной безопасности (ст.ст. 2, 6).

Поэтому БАЖ просит министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева:

«Взять под личный контроль проведение проверок по фактам противоправных действий в отношении Андрея Паука.

Дать указание сотрудникам территориальных органов внутренних дел предпринять все возможные эффективные меры по проведению проверок, направленных на установление виновных и привлечение их к установленной законом ответственности».

Копии обращения направлены начальникам УВД Гомельской области и РОВД Октябрьского района.


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов