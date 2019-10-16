Маленький гений: британский мальчик заставил Amazon выполнять домашнее задание 2 16.10.2019, 9:53

1,664

Находчивый ребенок рассмешил пользователей сети.

В Великобритании на днях приключился курьезный случай: девятилетний мальчик использовал возможности голосового помощника Amazon Alexa для выполнения домашних заданий. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Линн Горманли понадобилось выйти за покупками, и она договорилась с сыном Брюсом, что в это время он должен будет делать домашнее задание.

Придя домой, она услышала из комнаты сына странный женский голос.

Британка решила выяснить, в чем дело. Оказывается, Брюс заставил виртуальный ассистент Alexa, встроенный в умную колонку Amazon Echo, отвечать на вопросы домашнего задания по математике.

Женщина сняла все эту картину на видео, на котором видно, как ее сын сидя на полу перед колонкой задает голосовому помощнику вопрос: «сколько будет восемь умножить на четыре?»

С трудом сдерживая смех, мать сказала Брюсу, что это неправильный способ выполнения домашней работы. Затем она сказала, что теперь он должен будет все решить заново, но уже самостоятельно.