Бисмарк вам в помощь 11 Марк Гордиенко

16.10.2019, 9:59

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: ПРЕСС СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Три совета Зеленскому.

Советы не постороннего Владимиру Зеленскому.

1. Чем быстрее вы поймете, что «договора, подписанные с Россией, не стоят клочка бумаги на которой они написаны», тем легче и проще будет ваше президентство и длиннее.

Бисмарк и «Будапештский меморандум» вам в помощь.

2. Чем быстрее вы поймете, что тема «друзьям все, остальным закон», она катит, если ты диктатор со стальными яйцами в африканской стране или в странах СНГ, но Украина не Россия, как правильно заметил папа украинской олигархии.

Поэтому надо быстрее выбирать или олигархов или народ Украины.

3.Чем быстрее вы поймете, что «обманывать одного человека можно всю жизнь, группу людей бесконечно долго — но весь народ обманывать бесконечно долго невозможно», это сказал очень неглупый парень с пяти долларовой купюры.

Поэтому надо быстрее выбирать, вы хотите быть президентом «зубожилых» и «уставших от войны» или президентом Украины, которая уже 500 лет воюет за свою независимость. «Зеленый» электорат и так за вас, но это такое, как говорят в Одессе, а вот красно-черные «отморозки» , которые «люди войны» , они требуют гарантий и уверенности, что жертвы принесенные на протяжении столетий и погибшие герои новейшей истории были не напрасны…

И чем быстрее они получат эти гарантии и уверенность, тем лучше.

Думайте…

Ведь часики все время тикают. Тик, так, тик, так…, президентство в воюющей стране – это не съемка фильма, дублей не будет…

И в заключение. Президент-неформат это, конечно, прикольно, но есть две проблемы.

1. Украина воюет и будет воевать еще очень долго и это требует определенного формата.

2. Слишком много у вас подражателей, которые считают, что древняя мудрость, «что позволено Юпитеру, не позволено БЫКУ» (прикольно про быка, откуда они это знали?), к ним не относится. Относится и еще как…

Марк Гордиенко, руководитель «Ради Громадської Безпеки», inforesist.org