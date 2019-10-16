Белорус Степан Фальковский стал лучшим хоккеистом недели в ECHL 16.10.2019, 10:27

Степан Фальковский

Молодой хоккеист является лучшим бомбардиром среди защитников лиги.

Белорусский защитник "Аллен Американс" Степан Фальковский признан лучшим игроком недели в ECHL, сообщает "Прессбол".

На старте сезона его команда выиграла оба матча и занимает третье место в Западной конференции ECHL. Фальковский в этих двух играх набрал 4 (1+3) очка и является лучшим бомбардиром среди всех защитников лиги, а также самым результативным игроком "Ален Американс".

Это была отличная неделя для нас, — цитирует hockey.by слова Фальковского официальному сайту клуба. — У нас классная команда, в этом году атмосфера в раздевалке сильно отличается в лучшую сторону. Все усердно работают друг за друга. Для меня большая честь стать игроком недели, но я здесь для того, чтобы помочь моей команде побеждать.

12 октября Степан отметился голевой передачей в овертайме матча с "Рэпид Сити Раш" (3:2 ОТ), а на следующий день забросил шайбу в меньшинстве и поучаствовал в двух голах, включая победный, во встрече с "Талсой Ойлерс" (5:4). Также Фальковский заработал показатель полезности +3 и ни разу еще не отправлялся в бокс для штрафников.