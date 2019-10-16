Премьер-министром Румынии стал Орбан 3 16.10.2019, 10:37

1,118

Людовик Орбан

Фото: digi24

В течение десяти дней он обязан сформировать новое правительство.

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил имя назначенного премьер-министра по окончании второго раунда переговоров с лидерами парламентских партий. Предложенное лицо - президент НЛП Людовик Орбан, пишет "Зеркало недели. Украина".

Людовик Орбан - лидер правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП), которая принимала участие в свержении правительства социал-демократов. Как известно, на прошлой неделе парламент Румынии 10 октября вынес вотум недоверия правительству во главе с Виорикой Дэнчилэ. За отставку кабинета на совместном пленарном заседании, которое в прямом эфире транслировалось основными румынскими телеканалами, высказались 238 депутатов и сенаторов. Четыре человека были против. Чтобы отправить правительство в отставку, требовалось минимум 233 голоса. Теперь Орбан в течение десяти дней обязан сформировать новое правительство, сообщает Libertatea.

"Я продолжаю надеяться, что все политические деятели понимают, что мы находимся в политическом кризисе, и чем скорее будет найдено удовлетворительное решение для румын и Румынии, тем лучше. Задачи: организация президентских выборов, составление бюджета на 2020 год, закрытие бюджета на 2019 год, но я ожидаю многого другого от правительства Орбана и убежден, что они будут стремиться создать успешное переходное правительство", - сказал в приветственном слове новому премьеру президент Румынии.