Ирина Яскевич: Предпринимателям нужен свой профсоюз 1 16.10.2019, 10:52

Ирина Яскевич

Фото: ucpb.org

Настроения у белорусских ИП вселяют оптимизм.

Об этом в интервью сайту ucpb.org заявила лидер предпринимателей из Витебска Ирина Яскевич.

– Какие проблемы сегодня являются наиболее актуальны для индивидуальных предпринимателей?

– Сегодня на первое место выходит маркировка обуви. Если она проскочит на невыгодных для предпринимателей условиях, то впереди будет маркировка всего ввозимого товара.

Вторая проблема – это накладные, которые зачастую признаются недобросовестными.

Наши предприниматели практически не могут повлиять на это, потому что контрагент, продающая сторона, может отказаться от них и сказать, что ничего нашему предпринимателю не предлагал.

Третья проблема – незащищенность предпринимателей, несоответствие законодательства, особенно нового, самому понятию о предпринимательстве. Это и рабочий день, который больше восьми часов. А мы ведь тоже живые люди! И если у нас нет наемных лиц, то нам очень тяжело работать по 12-14 часов. Причем без обеда, без выходных.

– Т.е. рабочий день нормируете не вы?

– К сожалению, нет. Нам в Витебске в свое время удалось «отбить» 8 часов. Мы изменили в договоре пункт и таким образом не нарушали режим работы здания. А все остальные работали по графику торгового центра: если торговый центр работал с 8 утра до 9 вечера, то и предприниматель должен был находиться там все это время.

– Почему эти вопросы не решены? Ведь возникли они не сегодня.

– Мы об этом говорим везде, где можем говорить. Но, вероятно, те люди, которые занялись усовершенствованием работы предпринимателей, сами не были предпринимателями и понятия не имеют, как все обстоит на самом деле. Т.е. они никогда не были в поле, но четко знают, что, как и где надо сажать.

– Какими вам видятся пути решения проблем?

– Я считаю что предпринимателям нужен профсоюз. Потому что предпринимателю очень сложно иметь юридическое представление о решении проблемы, какие документы на него влияют. Ему некогда с ними ознакомиться. А наша налоговая инспекция не дает разъяснений. Она посылает в интернет или к какому-то немыслимому консультанту…

Многое зависит и от того, как будут трактоваться российские документы, их требования. В документе Евразийской экономической комиссии есть пункт о том, что часть проблем можно решать на национальном уровне, но наше правительство либо не хочет, либо не может их решить. Поэтому даже первые ласточки улучшений на деле оборачиваются не лучшими условиями, а очередными условиями, которые надо разъяснять. На мой взгляд, тут нужен закон, а не ворох разъяснений к нормативным актам.

– Есть ли перспективы у индивидуальных предпринимателей в Беларуси.

– В душе я оптимистка. Я считаю, что ИП будут существовать. Это хороший сегмент экономики. Есть первые шаги навстречу, желание понять, что же такое предприниматели. И если мы будем поднимать, озвучивать проблемы, если за нами будут живые активные предприниматели, то решать проблемы можно.