Перфоманс Суркова или новая идеология? 4 16.10.2019, 12:03

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

Зачем помощник президента РФ предложил изучать учение Путина.

«Открытые медиа» спросили политологов, будут ли изучать путинизм в школах и пригодится ли это учение российской власти

Помощник президента России Владислав Сурков впервые провозгласил необходимость изучать идеологию путинизма, назвав его «глобальным политическим лайфхаком» и «хорошо работающим методом властвования». Это не более чем политический перфоманс и не означает, что путинизм будут изучать в школах: российским властям жесткие идеологические оковы не нужны, а население от них шарахается, говорят опрошенные политологи.

Предложение Суркова исследовать «путинизм» появилось на сайте «Актуальные комментарии» — проекте Центра политической конъюнктуры, тесно связанном с администрацией президента. Его возглавляет давний соратник Суркова, бывший кремлевский чиновник Алексей Чеснаков, который когда-то работал в президентской администрации.

Впервые Сурков заговорил о путинизме в феврале 2019 года в статье «Долгое государство Путина» — тогда он писал, что это именно идеология, за которой будущее: «Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего».

Новый призыв Суркова изучать «действующую идеологию повседневности» появился после того, как Путин несколько раз за последние месяцы обрушился на либерализм. В июньском интервью The Financial Times президент заявил, что современная так называемая либеральная идея себя «просто изжила окончательно». Объяснил он это тем, что либерализм разрешает мигрантам убивать, грабить и насиловать — и «тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права». После того, как сразу несколько западных лидеров раскритиковали этот тезис, Путин начал заявлять, что он ничего против либерализма не имеет — но в России «свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия». «И почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это?» — задал риторический вопрос президент России во время саммита СНГ в Ашхабаде.

Не надо воспринимать слова Суркова так, как будто он хочет предложить исповедовать путинизм в противовес либеральной идее, рассказал профессор Высшей школы экономики политолог Юлий Нисневич. Это было бы очень слабым ходом — трудно противопоставлять «новое странное образование» и учение, которому больше 200 лет, согласен с ним его коллега профессор «вышки» политолог Марк Урнов.

Нисневич полагает, что сам Путин и его пресс-секретарь после интервью FT фактически дезавуировали критику либерализма: «К сожалению, это довольно распространено: он какую-то странную фразу скажет, а потом выясняется, что имиджмейкеры что-то не то подсказали». На следующий день после интервью пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Путину близки идеи либерализма.

Профессор Нисневич считает, что слова Суркова не являются заявкой на оформление нового учения. Сурков — творческий человек, то, что он предлагает — это перфоманс, и ничего более серьезного за этим нет, убежден политолог. «Нет такой идеологии — путинизм. Должны быть признаки идеологии, а тут их нет», — объяснил он. Путинизмом скорее можно было бы назвать способ управления, организацию власти, функционирование «вертикали». Но и называть по фамилии президента действующую модель власти было бы ошибочно, признает он. «Все считают что у нас режим личной власти, но нет у нас режима личной власти, у нас есть корпоративный режим, который олицетворяется персонально президентом Путиным», — сказал Нисневич.

Слово «путинизм» — это такой иероглиф: можно назвать так, можно — по-другому, фактически это попытка как-то систематизировать и осмыслить тот набор тезисов, с которыми согласно большинство населения; те же самые идеи провозглашают с трибун и государственные деятели, говорит Марк Урнов. «Это мощное государство с преобладающей социальной экономикой, но и с социальным неравенством, независимость от соседей, прежде всего от Запада, ощущение себя великой державой, ощущение того, что вокруг враждебная среда», — перечисляет эти тезисы политолог.

Эти идеи могут изучать интеллектуалы и взять на вооружение пропагандисты, но тотальной промывки мозгов не получится, считает Урнов: «Возможно, это послужит способом кристаллизации каких-то сил, но вряд ли это захватит население. Оно разделяет эти ценности, но население отторгает всякого рода напористую идеологию». Да и самому государству она не очень нужна: «Сегодняшняя власть, хотя и произносит некоторые идеологические формулы, куда более прагматична по сравнению с советской, и ей не надо себя заковывать в какую-то идеологическую конструкцию».