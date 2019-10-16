В Сочи горит база российской ЧВК «Вагнера» 12 16.10.2019, 13:28

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Архивное фото wikimapia

Здание за высоким забором объято пламенем.

В сети опубликовано видео пожара, который произошел, по данным источников, в одной из воинских частей частной военной компании РФ «Вагнер». Военный объект расположен в российском курортном городе Сочи, сообщает sprotyv.info.

На опубликованном в Твиттере видео — объятое пламенем здание за высоким забором. По данным сайта «Викимапия», это милитарный объект, расположенный по координатам 43°25’8″N 39°55’16″E.

Ранее группа «ИС» сообщала, что российская группа «Вагнер» — тайная организация наемников, которые ведут войны от имени Кремля против Украины, в Сирии и Центрально-Африканской Республике. С юридической точки зрения, различные частные армии в РФ официально не существуют. Российское законодательство запрещает им функционировать.