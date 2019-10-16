Фотофакт: Как в Минске радуются теплой осени и загорают на лежаках 16.10.2019, 15:01

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Фото: tut.by

В последние дни в городе — много солнца и почти нет ветра.

Теплую осеннюю погоду без осадков после холодов называют бабьим летом. Кажется, как раз сейчас мы это в Минске и наблюдаем. Фотокорреспондент tut.by Вадим Замировский прогулялся по улицам и запечатлел горожан, которые радуются солнечным дням.

В последние дни в Минске — много солнца и почти нет ветра. В понедельник, 14 октября, даже зафиксирован температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +22,4ºС, сравнимо теплым этот день был только в 1993 году — тогда наблюдали +20,5ºС. А 15 октября в Беларуси обновился температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений.

Как реагируют на это белорусы? С радостью. Посмотрите хотя бы на минчан: пока одни делают селфи на фоне золотой листвы, другие загорают и купаются на Цнянском водохранилище!