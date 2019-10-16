Еще два чиновника лишились должностей после скандала в гомельской школе 13 16.10.2019, 17:00

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Фото: tut.by

Один из них - начальник городского управления образования.

В Гомеле после инцидента в школе № 15 продолжаются кадровые перестановки. Еще два чиновника лишились своих должностей, пишет tut.by.

Так, на днях лишилась кресла начальника управления образования горисполкома Людмила Крилистенко. Ее должность заняла возглавляющая до этого отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Светлана Кухарева. Крилистенко же отправилась на ее место.

На другое место работы переведена и заместитель председателя Новобелицкого райисполкома Елена Копа — теперь она возглавляет районный отдел образования.

Напомним, в связи со скандалом в школе № 15, где учительница младших классов выругалась матом на ученика, а его одноклассники сняли происходящее на видео, в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора было принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу. Об этом распорядился Лукашенко. Уволенного же педагога он восстановил на работе.

Так, прежний директор 15-й школы Марина Черненко заняла место заместителя директора СШ № 65 Гомеля. А начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин теперь работает заместителем директора гомельского филиала международного университета «МИТСО». Должность начальника главного управления образования пока остается вакантной.