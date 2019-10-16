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Археологи раскопали огромный тайник с саркофагами в Египте

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  • 16.10.2019, 17:41
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Археологи раскопали огромный тайник с саркофагами в Египте
Фото: AP

Эксперты считают, что саркофагам может быть 3000 лет. 

Археологи раскопали в Египте 20 деревянных саркофагов в прекрасном состоянии. Ученые предполагают, что останки могут принадлежать первосвященникам. Об этом сообщает unian.net cо ссылкой на Daily Mail.

Эксперты считают, что саркофагам может быть 3 000 лет. Египетское правительство подтвердило найденные могилы, но не раскрыло подробностей. По мнению ученых, место для захоронения египтяне выбрали неслучайно. Ведь в 1070 году до нашей эры Египтом управляли первосвященники, и именно здесь они жили. «Люди в гробницах, скорее всего, были священниками и женами священников», – предполагают историки. 3000 лет назад египтяне отказывались от традиционных отдельных гробниц и хоронили покойников в так называемых «коммунальных».


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