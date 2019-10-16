Зеленский присвоил главе управления Госохраны новое звание и уволил его 1 16.10.2019, 18:11

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Владимир Зеленский

Соответствующие указы размещены на сайте украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Государственной охраны Украины Алексея Оцерклевича сразу после присвоения ему нового звания. Соответствующие указы размещены на сайте украинского президента.

Первым указом Зеленский присвоил Оцерклевичу воинское звание генерал-майора. Сразу после этого был опубликован новый документ. «Освободить Оцерклевича Алексея Ярославовича от должности начальника управления Государственной охраны Украины», — говорится в нем.

Пост Оцерклевича займет Сергей Рудь, следует из третьего документа.

На сайте украинского Центра обучения и подготовки охранников сообщается, что Рудь занимал должность начальника Центра первичной и профессиональной подготовки Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.