У посольства Турции в Минске прошла акция «Руки прочь от Курдистана!» 1 16.10.2019, 18:30

Активисты выразили солидарность с курдами.

Четверо парней в масках держали плакаты и скандировали: «Руки прочь от Курдистана!», «Эрдоган фашист», передает «Радыё Свабода».

Они разбросали листовки «Остановим турецкую агрессию против Рожавы». (Rojava - курдская автономия, провозглашенная в 2014 году на севере Сирии).

Скандировали также «Свободу Рожаве, смерть турецкой империи!», «Смерть турецкому фашизму!».

«Мы здесь, чтобы выразить солидарность с народом Курдистана, который боролся против ИГИЛ и против империализма за свободу», - сказал во время акции один из участников.

К ним подбежал милиционер-охранник, который вырывал плакаты, а потом пытался задержать участников акции. Он ухватился за одного из парней, но остальные держались за своего друга. В конце концов они вырвались и сбежали.

Прохожие поднимали листовки и читали. Из посольства к участникам акции никто не вышел.