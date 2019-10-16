Трамп одобрил помощь Асаду со стороны РФ в конфликте с Турцией 4 16.10.2019, 18:52

Дональд Трамп

Президент США также отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.

Президент США Дональд Трамп высказал одобрение тем, что российские военные оказывают помощь армии сирийского диктатора Башара Асада на фоне проведения Турцией военной операции против курдов на территории Сирии.

Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает Reuters.

Президент США также отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.