Замглавы Нацполиции Украины: В расследовании дела Шеремета однозначно будет результат 2 16.10.2019, 21:35

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По словам Максима Цуцкиридзе, убийство журналиста было выполнено «образцово».

Результат в расследовании убийства белорусского журналиста Павла Шеремета будет однозначно.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"По крайней мере, мы делаем для этого (расследования. - Ред) все возможное. На самом деле это такое преступление, по которому можно будет писать и учебные пособия, и монографии. Если брать преступную составляющую, то образцовое", - отметил он.

Цуцкиридзе уточнил, что убийство носит "латентный" характер.

"Очень большая работа проведена на подготовку. Не одну личность задействовали еще и с большим опытом в подобных преступлениях", - уточнил он.