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В Беларуси могут появиться вьетнамские автомобили

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  • 18.10.2019, 7:42
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В Беларуси могут появиться вьетнамские автомобили

Белорусский посол посетил завод VinFast.

Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин посетил завод местного автопроизводителя VinFast. Он был создан два года назад частной вьетнамской компанией VinGroup. В бизнес вложено 3 млрд долларов, сообщает «Народная воля».

Компания планирует увеличить производство машин до 250 тыс. в год, а позднее удвоить до полумиллиона. Представители VinFast выразили заинтересованность в выходе на белорусский рынок, а также другие рынки Европы. Кроме того, обсуждались возможные перспективы сотрудничества в области производства автокомпонентов, сообщает посольство.

Автомобили VinFast созданы на базе лицензионных немецких решений. Седан построен на базе BMW пятой серии поколения F10, а кроссовер — на базе BMW X5 F15.


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