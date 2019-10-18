Над Минском показалось солнечное гало 18.10.2019, 17:42

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Иллюстрационное фото

Гало — оптический феномен.

Сегодня в небе над Минском можно наблюдать оптический феномен гало: яркое светящееся кольцо виднеется вокруг солнца, порой скрываясь за облаками, пишет tut.by.

Фото: Сергей Балай / tut.by

Гало — это оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света: обычно вокруг Солнца и Луны, а иногда даже вокруг уличных фонарей. Существует множество типов гало, и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5−10 км в верхних слоях тропосферы.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

В прошлый раз, когда в сентябре в Ратомке было видно идеальное гало, астроном-любитель Андрей Лейчик пояснил, что это явление в текущее время года не такая уж и редкость.

— Ясная погода сопровождается невысокими температурами, благодаря чему в атмосфере образуется большое число ледяных кристаллов, которые в свете солнца преломляют свет.