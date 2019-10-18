Лукашенко: Мне разведка наша добыла на Западе закрытый доклад о Беларуси 38 18.10.2019, 18:11

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Диктатор рассказал, как «год-два назад» читал некий материал.

Руководство Беларуси никогда не думало о вступлении в Евросоюз. Такое заявление сделал в пятницу на встрече с учащимися и преподавателями Академии управления при правителе РБ Александр Лукашенко. По его словам, ему задавал подобный вопрос некий представитель ЕС. Лукашенко ответил, что белорусское руководство такой цели не ставило.

"Но если задают такой вопрос, значит, оно у них сформировалась где-то, — цитирует слова правителя БелТА. — Действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели".

После этого Александр Лукашенко рассказал, что иногда читает закрытые документы с Запада. Один из таких случаев произошел "год-два назад".

"Мне разведка наша доложила однажды один материал, где они [в ЕС или на Западе] оценивают Беларусь, — раскрывает тайну Лукашенко. — И что меня удивило... говорят: самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз, — это Беларусь".

И это была не просто информация. По словам Лукашенко, он прочитал доклад.