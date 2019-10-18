Минское «Динамо» проиграло все матчи сезона КХЛ на широких и узких площадках 12 18.10.2019, 20:40

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Минчане провели пять матчей на «коробках» европейского и канадского размеров.

В нынешнем сезоне минское "Динамо" провело пять матчей на "коробках" европейского (30 на 60 метров) и канадского (26 на 60) размеров — и во всех терпело поражения, передает pressball.by.

На широких площадках "зубры" уступили нижегородскому "Торпедо" (3:4 ОТ), рижскому "Динамо" (2:3) и "Йокериту" (2:3).

На узких площадках команда Крэйга Вудкрофта проиграла московским одноклубникам (2:3) и "Сочи" (4:5).

Остальные 13 матчей минчане провели на так называемых финских площадках (28 на 60 метров). Такой размер с этого сезона установлен на "Минск-Арене". Баланс встреч в этих 13 поединках такой: 6 побед и 7 поражений, включая два за пределами основного времени.

В четырех выездных матчах на площадках среднего размера "зубры" добились лишь одной победы (над "Спартаком" — 5:4). В трех других таких играх они проиграли "Нефтехимику" (4:5 Б), "Северстали" (2:3 Б) и "Витязю" (0:3).