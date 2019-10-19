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Алексей Бага: Опасений, что БАТЭ останется без чемпионства, нет

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  • 19.10.2019, 20:52
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Алексей Бага: Опасений, что БАТЭ останется без чемпионства, нет
Алексей Бага

Наставник БАТЭ оптимистично настроен на концовку сезона чемпионата Беларуси.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с "Гомелем" (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси рассказал о борьбе за чемпионство, передает pressball.by.

- До конца чемпионата остается шесть туров. Нет ли опасений, что БАТЭ останется без чемпионства?

- Опасений нет. Ситуацию сами осложнили: сегодняшней потерей очков, поражением на "Маяковке" от "Минска". В спорте с опасениями невозможно работать. Все мы умные люди — смотрим, считаем, что происходит вокруг. Потеря очков влияет отрицательно. В любом случае между собой еще играть прямым конкурентам, нам ехать в другие города. Да, мы ситуацию себе осложнили, но говорить о том, что поставлена точка [в споре за чемпионство], — я не стал бы.


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