Геннадий Федынич: Не нужны нам дворцы, дайте белорусам заработать! 17 2.10.2019, 8:05

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ПЦ "ВЕСНА"

Хватит обманывать людей.

«Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2019 год» опубликовал данные о белорусах, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы в 2018 году не превышали минимальный потребительский бюджет, который в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц составляет 344 рублей. Таких насчитали 2 миллиона 667,1 тысячи человек. Получается, что каждый третий житель Беларуси не может себе позволить минимальный набор товаров и услуг. О чем говорит эта цифра? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу.

- Во-первых, если говорить о минимальном потребительском бюджете (МПБ), то его давно нужно пересмотреть. В этом показателе просто не предусмотрен ряд услуг. МПБ предполагает оплату коммунальных услуг, покупку продуктов, даже походы в кино, но этот минимум сегодня нужно пересматривать. Да, каждый квартал МПБ индексируется, как-то пересчитывается, но он уже давно перешел порог 500 рублей.

Что касается тех семей, людей, наших сограждан, которые не могут себе позволить этот минимальный набор товаров и услуг: если у чиновников хоть что-то осталось в голове от слов социально-ориентированная экономика, то эта категория граждан должна получить льготные тарифы на ЖКХ, льготы на проезд в транспорте. Льготы в тех сферах, где есть монополия государства.

Если наша с вами власть не может сделать все для того, чтобы человек располагал хотя бы средствами, которые прописаны в МПБ, то все ставки и тарифы должны быть снижены, чтобы люди вписались в этот лимит. Не будет это сделано — с такими чиновниками просто не о чем говорить.

- Если посмотреть на показатели, которые закладываются в этом бюджете, то на отдых предусмотрено 4,47 рубля, на здоровье и гигиену — 8,26. Отвечают ли подобные цифры реальным потребностям людей?

- Эти цифры говорят о том, что должны быть полностью пересмотрены показатели МПБ. Должно быть не 8 рублей на гигиену и здоровье, а, к примеру, 28. И это должны решать не в закрытых кабинетах министерств и ведомств, а за круглым столом с представителями общественности.

Цифры не должны быть выдуманными, а должны быть средними.

А что такое 49% на продукты питания, которые закладываются в этом бюджете? Любая страна, где люди более 30% своих доходов тратят на продукты питания, считается бедной и слаборазвитой. Поэтому поднимаем МПБ до 550-600 рублей и получаем, что люди не будут тратить 49% своих доходов на еду. Будут тратить около 35%.

Из этого нужно исходить, а не обманывать людей популистическими цифрами. Тогда мы получим представление, сколько сегодня человек должен зарабатывать. А если серьезно подходить к вопросу — показатель МПБ должен быть равен минимальной заработной плате.

- В Польше на одного человека до 60 лет предусмотрен бюджет в районе 300 долларов. Какой должна быть эта цифра в Беларуси?

- Считаю, что 550-600 рублей — вполне нормальная цифра для минимального уровня жизни. Сегодняшний МПБ — это цифра для выживания.

А если сегодня экономика не позволяет увеличивать какие-то показатели жизни, то не нужно забирать у людей последнее c помощью поборов. Просто признайтесь, что экономика сегодня неэффективная. И не по причине того, что люди не хотят в ней участвовать, а по причине того, что нынешняя власть не способна профессионально управлять страной.

- Получается, что наши власти не способны обеспечить даже минимальные потребности людей?

- Вы знаете, в экономике есть свои законы. Деньги должны быть заработанными. Тогда не будет высокой инфляции, не придется прибегать к девальвациям и другим мерам. Экономика должна работать.

Но наше правительство продолжает строить дворцы ледовые, и футбольные, а не больницы, где будет нормальное оборудовани, нормальная зарплата для врачей, чтобы люди себя чувствовали защищенными в сфере здравоохранения.

Не нужны нам дворцы, когда здоровье нации стоит под большим вопросом! Не нужны нам дворцы, дайте людям заработать!

А где власти взяли «ожидаемую продолжительность жизни мужчин» 68 лет? Дай Бог, чтобы он до 63 года дожил! А у нас как: доработал до пенсии, пожил два года — нет человека и нет проблем. Разве это отношения государства к своему народу? Считаю необходимым заморозить пенсионный возраст на отметке 61 год. Заморозить, пока не будет существенного увеличения продолжительности жизни наших пенсионеров! А сегодня власть боится признать, что наши люди не доживают до пенсии.

- Раньше власти были способны на то, чтобы включить перед «выборами» печатный станок, но сегодня мы слышим о том, что «нужно потуже затянуть пояса». Денег не осталось даже на такие трюки?

- Все опять же зависит от экономики. Тогда были бешенные деньги от нефтепереработки. Нефтепродукты продавались за рубеж крупными партиями. Хотелось бы отметить, что все эти сделки проходили без контроля гражданского общества: сколько, когда, по какой цене, какие налоги, куда идут деньги.

А сегодня нет денег от нефтеперерабатывающей отрасли, но нам говорят, что у нас профицитный бюджет. Так если он профицитный, то где деньги? К чему вы готовитесь? Если профицитный бюджет у нас, то отмените дорожный сбор. Вы же эти деньги забрали с пошлиной, когда люди ввозили автомобили в страну. Где эти деньги делись? Почему никто не знает? Разве может быть бюджет государства без контроля гражданского общества?

Что касается президентских «выборов», то я считаю, что возможны послабления со стороны властей, какие-то декреты, попытки уверить людей в том, что мы вот-вот заживем лучше. Но люди должны не верить в лучшую жизнь, а быть убеждены в ней и убеждаться каждый день на своих кошельках, ценах в магазинах, cемейном бюджете, cвоем благосостоянии и так далее. Не будет этого — никакой веры властям не будет.

- Каким же будет рецепт от Геннадия Федынича, чтобы белорусы начали жить, а не выживать?

- Во-первых, пересчитать реальную стоимость минимального потребительского бюджета. Во-вторых, установить, что минимальная заработная плата не может быть меньше, чем обновленный МПБ, который составляет 500-600 рублей.

Ровно столько и не меньше должна быть трудовая пенсия. Если есть люди, которые живут на меньшие деньги — должна быть система льготирования этих семей, чтобы снять с них бремя ЖКХ, проездов в транспорте и так далее. Каждый человек должен себя чувствовать равным в нашем обществе.

Многие люди попали в ловушку пенсионного возраста. Значит размер страхового стажа изменить с 20 до 15 лет и поставить точку! Установить пенсионный возраст для мужчин на уровне 61 года и 56 для женщин. Точка! И дальше не дергаться, не издеваться над людьми и не доить их поборами. Следующий шаг — отменить декреты №1 и №3, потому что деньги людей из-за рубежа идут именно на поддержание экономики страны. Радуйтесь, что белорусы зарабатывают в других странах и высылают деньги в нашу страну! Отменить и забыть эти декреты.

Установить пособие по безработице на уровне 70-80% от зарплаты, которую человек получал за последний год. Должна быть создана четкая и понятная система переобучения людей. Если человек работал слесарем, а ему предлагают идти дворником, то такое не годится. Обеспечьте человеку зарплатой, сопоставимой с предыдущим местом работы. Благосостояние людей не должно падать. Это первоочередная задача государства и властей.