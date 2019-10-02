Международный ПЕН-клуб призывает Беларусь пользоваться белорусским языком 2 2.10.2019, 16:24

Власти сторонятся белорусского языка.

Ассамблея делегатов Международного ПЕН-клуба на 85-м ежегодном Конгрессе, который проходит в Маниле (Филиппины) выражает обеспокоенность длительной стигматизацией белорусского языка в Беларуси, где власти уже почти три десятилентия стремятся закрепить доминирование русского языка, сообщает сайт телеканала «Белсат».

В призыве ПЕН-клуба отмечается, что власти сторонятся белорусского языка. На официальном уровне все законы написаны по-русски. Ограничивается доступ к образованию на белорусском языке: только 13% учеников обучаются по-белорусски, в стране нет ни одного университета с белорусским языком преподавания. В Беларуси 85% книг издаются на русском языке.

«Российская язык доминирует и в белорусском медийном пространстве, которое остается под государственным контролем. «Белсат» – первый и единственный независимый телеканал в Беларуси – сегодня играет определяющую роль в популяризации белорусского языка и в доступе к альтернативной информации», – отмечается в призыве ПЕН-клуба.