Ливан вступился за WhatsApp Вадих Эль-Хайек, «Новая газета»

20.10.2019, 10:16

Фото: Амар Абед Раббо

Власти хотели обложить налогом пользователей мессенджера — и получили массовые протесты с баррикадами.

Масштабные протестные выступления охватились крупные города Ливана в ночь с четверга на пятницу — и продолжаются до сих пор. На улицы вышли сотни тысяч людей. Сообщение между крупными городами прервано баррикадами из горящих шин, полиция предостерегает население от нарушений закона.

В четверг в правительстве Ливана обсуждался проект бюджета на 2020 год. Среди предложений по увеличению доходной части прозвучали идеи по повышению налогов на табак и бензин. Вместе с тем ливанский министр связи Мухаммад Шкэйр объявил о намерении ввести налог на телефонные звонки по WhatsApp. Шесть долларов в месяц — по 20 центов за день пользования мессенджером. Контроль предлагалось возложить на мобильных операторов.

Это решение изначально представлялось трудно реализуемым. Однако будь оно принято, это напрямую затронуло бы беднейшие слои ливанского населения. Стоимость мобильной связи в Ливане — самая высокая в мире, при этом покрытие сети распространяется далеко не на все районы, скорость мобильного интернета низкая. В стране действует всего два оператора связи, и оба принадлежат государству. При достаточно высокой рентабельности этой отрасли экономики, ее развитию в Ливане препятствует высочайший уровень коррупции.

На фоне царящего в стране экономического кризиса предложение министра ввести новый налог на сервис, который даже не был создан в Ливане, взорвало общество. «Ситуация дошла до точки из-за полного паралича основных институтов государства, говорим ли мы о политике или экономике, — заявил «Новой» известный ливанский политолог доктор Макрам Рабах. — Люди не хотят тратить свои заначки на оплату новых налогов. Большинство ливанцев даже не имеют возможности заработать достаточно, чтобы жить достойно».

В Бейруте. Фото: Амар Абед Раббо

Несмотря на то, что предложение министра было вскоре дезавуировано, уже к вечеру четверга под стенами правительственных учреждений в Бейруте собрались толпы протестующих, туда же были стянуты подразделения «протестной полиции». Демонстрации перекинулись на южные пригороды Бейрута, Сидон — столицу южного Ливана, огромный Триполи на севере страны, граничащую с Сирией долину Бекаа... Первоначальные требования об отмене новых налоговых сборов, в том числе и самого абсурдного — за звонки в WhatsApp, — разрослись до призывов к отставке президента, действующего правительства и досрочным парламентским выборам.

На улицы вышли даже жители шиитских городов и поселков — преданные сторонники «Хезболлы» и «Амаль», двух основных ливанских шиитских партий. Люди осадили офисы шиитских депутатов и министров, сбивали с них вывески, выражая тем самым несогласие с политикой парламента и правительства. На глазах шиитские партии, составляющие костяк политической системы Ливана и долгие годы получающие поддержку от Ирана и правящего в Сирии режима Башара Ассада, стремительно теряют народную поддержку. Люди напрямую обвиняют чиновников в воровстве и требуют раскрыть банковские счета политиков и членов их семей.

Школы, университеты объявили об отмене занятий в пятницу и субботу, многие магазины и торговые центры закрылись и не работают в эти дни. Профсоюзы призывают работников к поддержке протеста.

По всей стране на улицах звучит гимн времен «арабской весны» 2011 года: «Народ требует: долой режим». Ожидания протестующих коротко выразил один из участников митинга, интервью с которым демонстрирует местная телекомпания: «Мы их выбрали — мы же и отстраним их от власти».

Кстати, о телевидении: большинство ливанских телекомпаний вели прямую трансляцию с улиц, охваченных протестом. И только принадлежащая семье президента Аона телекомпания «ОТВ» игнорировала происходящее и транслировала кулинарные шоу. На следующее утро корреспонденты «ОТВ» все же вышли к людям — однако сняли логотипы компании с камер и микрофонов.

Всю ночь с четверга на пятницу на улицах ливанских городов полыхали шины и мусорные баки. Однако задержаний не было. На страницах полиции в социальных сетях было опубликовано объявление: «Свобода выражения собственного мнения — священное право, гарантированное конституцией, однако оно не предполагает актов вандализма и нападений на сотрудников полиции. Мы призываем граждан соблюдать порядок в ходе протестов, не допускать хаоса и насилия».

Бейрут. Фото: Амар Абед Раббо

Впрочем, в ту же ночь первые акты хаоса и насилия все же были зафиксированы. В ходе столкновений с митингующими на данный момент пострадали уже 93 сотрудника полиции. Среди самих митингующих пострадавших — больше сотни. В пожаре, вспыхнувшем в Бейруте, погибли двое сирийских рабочих.

Демонстранты заявили о том, что выявили провокаторов, пытающихся опорочить мирный протест, нанося ущерб общественным объектам и атакуя полицию. Высказывалось предположение, что люди действуют в интересах властей, заинтересованных в дискредитации мирного и законного протеста. В фейсбуке широко разошлось видео, на котором двое вооруженных мужчин открывают стрельбу в воздух из автоматов, находясь среди протестующих. Другие демонстранты пытаются остановить их. Позже выяснилось, что эти двое были личными охранниками ливанского министра образования Акрама Шехаеба.

В Триполи также звучала стрельба: телохранители бывшего парламентского депутата Мисбаха Аль Ахдаба открыли огонь по людям, штурмовавшим его офис. Два демонстранта погибли, шестеро были ранены. Стрелявшие уже арестованы. Протестующие сожгли дом, где жил бывший депутат.

Фото: Амар Абед Раббо

В пятницу, на второй день протеста, ливанский премьер-министр Саад Харири отменил назначенное на этот день заседание Совета министров и в ходе экстренно собранной пресс-конференции заявил, что дает себе и коллегам в правительстве 72 часа на принятие решений, которые оправдают ожидания протестующих. Количество протестующих, вышедших на улицы после заявления премьера, только выросло.

Появились сообщения о том, что полиция начала использовать для разгона демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

К вечеру стало известно, что делегация протестующих встретилась с президентом страны.

Вадих Эль-Хайек, «Новая газета»