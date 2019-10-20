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В Беларуси установилась летняя погода: до 21 градуса тепла

  • 20.10.2019, 11:09
В Беларуси установилась летняя погода: до 21 градуса тепла

Теплее всего — в Бресте и Гомеле.

В воскресенье 20 октября в Минске установилась практически летняя погода. В столице сегодня — переменная облачность и без осадков, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха в городе +17… +19 °C. Ветер южный, 4-9 м/с.

На территории Беларуси также преобладает облачность. Температура воздуха в регионах: в Витебске – +16… +18 °C, в Гродно и Могилеве – +17… +19 °C, в Бресте и Гомеле – +19… +21 °C.


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