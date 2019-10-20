«Караченцова с гнезда аиста спускали пожарные» 3 20.10.2019, 13:03

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Как в Гродно снимали легендарные «Белые Росы».

Гродно — уникальный город и кардинально отличается от остальных областных центров страны. Кто-то его любит, кому-то он не нравится, но уважать его стоит хотя бы за то, что именно здесь снимался легендарный фильм «Белые Росы» (а не многие об этом знают). Вместе с директором АН «Магазин Недвижимости» Владимиром Пыльским журналисты realt.by прошлись по площадкам, где снималась знаменитая картина, и посмотрели, как изменились известные по фильму места.

«Это фильм, который заставляет задуматься о смысле жизни»

«Белые Росы» — советская лирическая комедия со Всеволодом Санаевым, Николаем Караченцовым, Михаилом Какшеновым, Геннадием Гарбуком, Борисом Новиковым и Галиной Польских в главных ролях, поставленная Игорем Добролюбовым.

— «Белые Росы» — это фильм, который заставил меня еще раз задуматься о смысле жизни. Между главным героем — дедушкой, готовящимся к смерти, и деревней, ожидающей сноса, с одной стороны, тремя сыновьями и новыми многоэтажками — с другой, я вижу некие параллели и образы. Да и знакомство с главным героем начинается с конкретного диалога: «Что ты в своей жизни сделал, чтобы с легкой душой смерть принимать? — Трех сынов сделал, на ноги поднял, в люди вывел». Как христианин я глубоко убежден, что «с легкой душой смерть принимать» может только тот человек, кто любит Бога и чьи грехи прощены, — рассказывает Владимир Пыльский. — Проблема, которая поднималась в фильме, актуальна и по сей день. Города растут, поглощают ближайшие деревни, частный сектор сносится, вырастают многоэтажки. А ведь в таких деревнях есть душа, история, теплые воспоминания местных. Любовь, в конце концов. Как и показано в картине. Но печально, что поглощение деревень городами происходит и по сей день. Правда, это необратимый процесс.

Сценарий к фильму написал белорусский сценарист Алексей Дударев. Работа была подготовлена для конкурса, который проводила киностудия «Беларусьфильм», и изначально называлась «Деревня». Его сценарий занял первое место, и фильм сразу же запустили в производство. Режисером стал Игорь Добролюбов.

По сценарию все действия происходили в городе Гродно. Поэтому съемочная группа и решила городские сцены снимать именно там, а на «роль» Белых Рос была подобрана близлежащая деревня Девятовка. Эта деревня, расположенная всего в 4 остановках троллейбуса от центра города, планировалась к сносу еще с 1979 года. По этой причине жителям не разрешали проводить газ, водопровод и канализацию.

Кстати, в массовых сценах снимались не актеры, а жители Девятовки. Им тогда платили по 5 рублей за день. А вот самих актеров на главные роли долго не могли подобрать. Потому что по задумке режиссера братья Ходасы должны были быть близнецами. Кандидатов искали по всей стране, обращались даже во Всесоюзный клуб близнецов, но так как по сценарию братьев было трое, и тройняшки должны были обладать актерскими данными — поиски оказались безуспешными. Тогда в сценарий внесли правки, и братья стали просто погодками.

«В съемках приняла участие даже Стефания Станюта»

Главу семьи могли сыграть Лев Дуров или Юрий Никулин, но утвердили степенного Всеволода Санаева. На роль его самого бесшабашного младшего сына Васьки пробовались Евгений Стеблов, Валерий Золотухин, Михаил Кононов и Александр Михайлов, но самым зажигательным оказался Николай Караченцов. Среднего брата сыграл Михаил Кокшенов, а старшим стал белорусский театральный актер Геннадий Гарбук. Приняла в съемках участие и прабабушка известной белорусской гимнастки Мелитины Станюты — Стефания Станюта.

— Первые 8 домов Девятовки были снесены в начале 1980-х. И тут же были возведены вот эти дома по улице Дзержинского. Рядом с этими домами, где уже появилась одна новостройка, и строится вторая, стояли 4 или 5 частных домов, где и происходила основная часть действий фильма. Дом местного жителя, пенсионера Еремича, был выбран для натурных съемок избы героя, которого играл Всеволод Санаев, — показывает Владимир Пыльский.

«Караченцова снимали с гнезда пожарные»

Возле одного из домов, в котором происходили действия фильма, мы встретили пенсионера Валентина, который неспешно наблюдал за возведением новостройки. Оказывается, мужчина заселился в дом по ул. Дзержинского, 123, в 1982 году, а картину здесь снимали в 1983-м.

— Да, я помню, как здесь снимали этот фильм. Я еще тогда встретился с Добролюбовым лицом к лицу. Я работал в МВД, в Ленинском отделе милиции (он тогда на Тельмана, 9, был), и вот пришел режиссер с командой к нам и просили дежурную часть для съемок. Но у нас тогда столько работы было — что все «кипело». Поэтому отправили мы их в Октябрьский отдел на Карбышева, 3, — рассказывает Валентин. — А на самой площадке видел Санаева и Кокшенова. Тут было все перерыто, и они бегали через мостики.

Для съемок избы героя выбрали дом местного жителя, пенсионера Еремича. А вот съемки внутри сельских домов не велись — эти сюжеты снимались в павильоне на киностудии.

— Интересный факт, что колодец, который мелькает в начале фильма, был муляжом. Деревня расположена в низине, и вода в колодцах непригодна для питья, — рассказывает Владимир Пыльский. — Бутафорией было и гнездо аиста. Вот здесь, где сейчас стоит столб, было дерево, на нем разместили колесо и обустроили гнездо для птицы. Самого аиста для съемок привозили из Гродненского зоопарка орнитологи, и он с удовольствием участвовал в процессе.

— Кстати помню, что Караченцов очень сильно боялся высоты. И вот в сцене, где он играл на гармошке в гнезде аиста, наверх Караченцев взобрался сам, а вот слезть не мог, — добавляет местный житель. — И чтобы его снять, пришлось вызывать пожарных. Только они с помощью лестницы спустили актера на землю.

По словам Валентина, дерево с колесом после съемок стояло еще долго. Оно отлично вписалось в рощу, которая была на месте нынешних домов по улице Курчатова, 24, 26 и 28. А там, где сейчас проходит улица Лиможа, начиналось поле ржи.

— Вот там, в 125-м доме на 7-м или 6-м этаже снимали финальную сцену с рассветом. Режиссер просто постучал в дверь жителям и попросил пройти с оператором на балкон. Здесь так красиво пели птицы. Мы думали, что эту рощу здесь оставят, как парк отдыха. Но потом тут начали строить дома, и рощу вырубили, — делится местный житель. — Но я все прекрасно понимаю — города растут, людям нужно где-то жить. Фильм, собственно, об этом и был.

Деревня Девятовка повторила судьбу Белых Рос — ее поглотил город. Сейчас от старых домов уже почти ничего не осталось, а Девятовкой называется микрорайон на окраине Гродно. На месте, где проходили съемки фильма, установлены деревянные фигуры героев — Федоса Ходаса, его соседа Тимофея и пса по кличке Валет.

Кстати, эпизод с псом был взят из жизни сценариста. Когда он служил в армии, то регулярно получал технический спирт для протирки оптики и вдогонку рассказы о том, что один глоток этого спирта может убить человека. Солдаты верили слабо, но все-таки никто первым пробовать не рисковал. Тогда они намочили в спирте хлеб и отдали местной собаке… С собакой ничего не случилось, и спирт они выпили. А потом увидели, что пес лежит на боку и ни на что не реагирует! Испуганные солдаты понеслись в медсанчасть, чтобы их срочно спасли… Врач внимательно выслушал рассказ и грустно сказал, что все — теперь в лучшем случае инвалидность. Протрезвевшие от ужаса солдаты были на грани обморока, когда врач рассмеялся и показал им собаку, которая к тому моменту выспалась и бегала по двору. Всех выпивавших, кроме собаки, отправили на гауптвахту.