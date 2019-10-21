Как легко проснуться утром в понедельник 21.10.2019, 8:34

Пять простых правил.

Оторваться от мягкой подушки, вылезти из-под теплого одеяла с первым сигналом будильника и в хорошем настроении - кажется, это что-то из разряда фантастики. Даже если вы сова на 100%, эти советы помогут вставать рано и (о боги!) получать от этого удовольствие, пишет сайт vesti.ua.

Правило №1. Засыпайте с правильными мыслями

Вспомните, как трудно уснуть накануне поездки или важного события. Мысли роятся в голове, мозг придумывает все новые и новые детали предстоящего дня. А теперь вспомните, как легко в такие дни вы вскакиваете с постели, иногда даже до будильника. Все потому, что вечером вы уснули в хорошем настроении и предвкушении. Бывает и наоборот: если перед сном думать, каким сложным и напряженным будет завтра, то с утра первым делом вы почувствуете, как не хотите просыпаться и начинать этот самый день.

Введите в привычку планировать свой день перед сном, и только в позитивном ключе. Какую цель вы ставите и что собираетесь делать, чтобы все получилось. Прокручивать в голове неудачи из 2007 года и самый плохой сценарий завтрашнего дня - идея провальная.

Правило №2. Поставьте будильник как можно дальше от себя

Скорее всего, об этом совете вы уже слышали. Вероятно, вы им не пользовались. Или пользовались не совсем верно: положить телефон не возле подушки, а на стол рядом (даже на противоположный край) - не слишком действенно. Будильник в зоне досягаемости позволяет проснуться на секунду, возможно даже встать, но так же быстро вернуться в постель и провалиться обратно в сон.

Лучше отправить будильник ночевать в другую комнату, чтобы вам пришлось прилично пройтись, чтобы его выключить. Движение буквально запускает наше тело, создавая энергию, и тогда проснуться становится гораздо легче. Медики считают, что мы погружаемся в более глубокую фазу сна, решив подремать “еще пять минуточек”, а значит, проснуться потом будет в разы сложнее.

Правило № 3. Почистите зубы

Сразу, как только встали с кровати, отправляйтесь в ванную. Совет кажется очевидным, но тем не менее: в первые минуты после пробуждения нужно делать что-то хорошо знакомое и на автопилоте, отправляя организму сигнал, что мы проснулись, а значит, и ему пора. Сразу после того, как выйдете из ванной, переходите к следующему шагу.

Правило №4. Стакан воды

Многие пренебрегают этой привычкой, а меж тем она невероятно полезная. Проведя без подпитки 6-8 часов, организм чувствует нехватку воды и работает вяло. Помогите ему восстановить силы и проснуться. В сочетании с мятным привкусом зубной пасты вода разбудит вас быстрее. К слову, правило стакана воды работает в течение всего дня. Когда вы чувствуете упадок сил и сонливость, попробуйте попить: возможно, вам нужно восстановить водный баланс, а не поспать.

Правило №5. Принимайте душ или надевайте спортивный костюм

Оба варианта хорошо работают. Душ, особенно контрастный, отлично взбодрит тело и мозг, тем самым подготовив его к продуктивному дню. Второй вариант предполагает зарядку или пробежку - вдвойне полезная альтернатива.

Если все пять правил работают одновременно, совсем скоро проснуться утром легко станет привычкой. Приятный бонус - хорошее самочувствие на протяжении всего дня.