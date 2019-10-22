Комитет ООН по правам человека принял шесть новых решений в пользу белорусов 2 22.10.2019, 7:47

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Граждане выиграли у государства.

Руководитель гомельского Центра стратегических тяжб (ГЦСТ) Леонид Судаленко прокомментировал решения, принятые на последней, осенней 126-й сессии Комитета ООН по правам человека по жалобам белорусских граждан.

Нарушение права на жизнь, право не подвергаться пыткам, унижающему человеческое достоинство обращение, право на справедливое судебное разбирательство, право на мирные собрания и выражение мнений – вот перечь рассмотренных претензий белорусов к своему государству и правительству на международном уровне, сообщает «Гомельская весна».

Виталий Лопасов против Беларуси (дело №2269/2013)

27-го октября 2012 года гродненский активист Виталий Лопасов участвовал в акции в честь братьев Калиновских в деревне Якушовка, Свисловичского района. На обратном пути участникам дорогу перегородили машины сотрудников ГАИ и милиции. На участников акции были составлены протоколы об административном правонарушении за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Пройдя все внутренние средства правовой защиты, активист с моей помощью обратился с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. Комитет в этом деле посчитал, что преследуя постфактум своих граждан за участие в мирном собрании, белорусское правительство нарушает их права на собрания и свободное выражение мнений.

Сейчас белорусское правительство обязано предоставить жертве нарушений эффективные средства правовой защиты, что включает в себя полное возмещение ущерба, предоставить автору адекватную компенсацию, а также принять меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. Комитет вновь заявил, что Беларуси следует пересмотреть свое законодательство в соответствии с его обязательствами, в частности, Закон о массовых мероприятиях и решение Свислочского райисполкома, которые были применены в деле.

«Я вел по данному делу от имени автора коммуникацию между Комитетом и белорусским правительством и скажу, что аналогичных дел по нашей стране уже более четырех десятков. В текущем году национальный закон о массовых мероприятиях действительно был изменен, однако мы правозащитники заявляем, что практика его применения вновь и вновь приводит к новым нарушениям свободы мирных собраний и выражении мнений», - отмечает Л. Судаленко.

Анатолий Букас против Беларуси (дело №2315/2013)

Главный редактор негосударственного издания «Борисовские новости» Анатолий Букас в 2012 году был зарегистрирован кандидатом в «депутаты парламента». Впоследствии избирательная комиссия отменила его регистрацию по причине не указания в декларации о доходах и имуществе вырученной суммы от продажи автомобиля.

Несостоявшийся кандидат обратился с жалобой в ЦИК, а впоследствии в Верховный суд, который отказал ему в рассмотрении жалобы, указав, что Избирательный кодекс дает право на обращение в суд лишь только в случае отказа в регистрации кандидата (неподведомственность дела суду).

Комитет ООН в этом деле установил факт нарушения права автора на справедливое судебное разбирательство, посчитав, что государство не обеспечило рассмотрение претензий автора в суде. Здесь указали, что став участником Международного пакта о гражданских и политических правах, Беларусь взяла на себя обязанность обеспечивать всем эффективные средства правовой защиты, чьи права по пакту были нарушены.

Сейчас государство обязано обеспечить ему разумные компенсации за допущенное нарушение, не допускать подобных нарушений в будущем и в течение 180 дней проинформировать Комитет об исполнении ООНовского решения. Беларуси также предлагается опубликовать принятое решение и обеспечить его широкое распространение на официальных языках государства.

«Данное дело является уникальным, поскольку впервые рассмотрена национальная проблема о неподведомственности гражданских жалоб и исков общим судам. Наша страна взяла на международном уровне обязательства и обязана развивать возможности судебной защиты граждан, а не прятаться от наиболее острых вопросов под вывеску «неподведомственности. Рекомендую каждому, кому будут отказывать в возбуждении дела в суде ссылаться на этот кейс - «Анатолий Букас против Беларуси», - прокомментировал дело Л. Судаленко.

Федор Мирзаянов против Беларуси (№2434/2014)

Студент БГУ Федор Мирзаянов в 2010 году был арестован за участие в прошедшей в Минске 19 декабря акции протеста против фальсификаций на «выборах президента» Беларуси. Суд присудил ему 15 суток ареста. В 2011 года активист был арестован повторно, ему было предъявлено обвинение по статье «Массовые беспорядки». Он был осужден на три года колонии усиленного режима. Наказание отбывал в ИК «Волчьи норы». Известной правозащитной организацией «Международная амнистия» был признан узником совести. Был освобожден 13 сентября 2011 года.

В этом деле Комитет по правам человека установил нарушения права политзаключенного не подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению, права на справедливое судебное разбирательство, право на мирные собрания и выражение мнений.

Белорусское правительство обязано предоставить автору эффективное средство защиты, в частности, принять надлежащие меры для пересмотра осуждение автора и предоставить ему адекватную компенсацию, включая возмещение любых понесенных судебных издержек или других пошлин, а также надлежащих мер удовлетворения. Государство также обязано принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных нарушений в будущем.

«В этом деле кассационная жалоба автора была рассмотрена в его отсутствие, что является безусловным нарушением права на справедливое судебное разбирательство. Автору удалось доказать, что содержание его под стражей являлось унижающим человеческое достоинство обращением. Автор был арестован во время мирного собрания, следовательно нарушены его права не только на собрание, но и на свободное выражения своего мнения», - прокомментирвоал кейс Л. Судаленко.

Владимир Некляев против Беларуси (дело №2383/2014)

В октябре 2010 года автор зарегистрировался в качестве кандидата на президентских «выборах», намеченных на 19 декабря 2010 года, наряду с девятью другими кандидатами, включая Лукашенко. В день «выборов» автор был избит на улице в присутствии сотрудников ГАИ неизвестными и помещен в изолятор КГБ, где по его утверждениям, к нему применялись пытки.

Комитет принял к сведению утверждение автора о том, что он подвергся пыткам или жестокому, бесчеловечному унижающее достоинство обращение, когда он был избит группой неизвестных нападавших, одетых в черную форму. Нет никаких подтверждений на то, что сам автор представлял угрозу для других, когда его избивали. Комитет также отметил, что сотрудники ГАИ, участвовавшие в этих событиях, показали, что мужчины в черной форме принадлежали полиции. По словам автора, сотрудники ГАИ выполняли приказы нападавших.

Комитет в этом деле признал белорусское правительство ответственным за применение пыток к автору, государство обязано, среди прочего, выплатить экс-кандидату в президенты надлежащую компенсацию и провести эффективное расследование его избиения неизвестными, а также возбудить уголовное дело в отношении виновных лиц. Республика Беларусь также признана ответственной за нарушения права автора на участие в мирном собрании, на котором не смог присутствовать автор после избиения и его фактического похищения из больницы.

«В этом деле автору удалось доказать бездействие сотрудников ГАИ во время нападение на него неизвестными. Более того, государство не расследовало тот факт, что как раз таки неизвестные и отдавали команды этим сотрудникам ГАИ. По этой причине Комитет пришел к выводу о проведении тщательного расследования на национальном уровне для привлечения виновных к уголовной ответственности», - подчеркнул Л. Судаленко.

Сергей и Алексей Ивановы против Беларуси (дело №2655/2015)

Житель Речицы, Гомельского региона Сергей Иванов жаловался в Комитет по правам человека на приговор к смертной казни родного брата Алексея Иванова. Несмотря на тот факт, что Комитет ООН просил белорусское правительство не приводить смертный приговор в исполнение до момента рассмотрения жалобы осужденного, его расстреляли.

Комитет ООН установил нарушение права казненного на жизнь, на нарушение презумпции его невиновности, права на защиту, права на справедливое судебное разбирательство. Государство обязано принять все меры, необходимые для предотвращения аналогичных нарушений в будущем. Белорусскому правительству следует пересмотреть свое законодательство о смертной казни, которое было применено в этом деле. Дело в Комитете по правам человека вел правозащитник Андрей Палуда.

«В кейсах, связанных со смертной казнью, наше правительство упорно продолжает занимать позицию игнорирования тех мер срочного характера, о которых государство всегда просит Комитет. Позицию своего государства в вопросе смертной казни считаю проигрышной, направленной на удаление нашей страны от членства в Совете Европы, а белорусов от возможности подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека», - подчеркнул Л. Судаленко.

Алесь Киркевич против Беларуси (дело №2902/2016)

Журналист польского спутникового телеканала «Белсат» Алесь Киркевич жаловался в Комитет ООН по правам человека на административное преследование, связанное с его работой на иностранное средство массовой информации.

Комитет ООН приял решение о прекращении рассмотрения данного дела в связи с утерей контактов с автором.

«В настоящее время известно о 310 индивидуальных жалоб белорусов, зарегистрированных в Комитете ООН по правам человека и, к сожалению, случаи утраты контактов с автором не единичны. Очень жаль, что по такой важной для белорусских журналистов фрилансеров теме дело не было доведено до конца. Тем не менее, только у меня на коммуникации с Комитетом и белорусским правительством находится около десятка таких дел, так что и в вопросе сотрудничества с иностранными СМИ скоро будет первое решение Комитета ООН», - подвел черту Л. Судаленко.