В центре Минска нашли бутылку с посланием и монетами 21 22.10.2019, 14:55

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Текст сохранился не полностью.

Записка и две советские монеты номиналом 1 копейка были в бутылке от шампанского, сообщил Минск-Новости монтажник строительных конструкций Андрей Спиридович. Их нашли во время строительных работ при демонтаже гранитных плит у монумента на площади Победы.

— Заметил в бутылке бумагу и понял, что это письмо из прошлого. Оно было порвано.

Послание, которое, вероятно, написано рабочими, трудившимися на благоустройстве объекта, начинается с обращения к потомкам. В нем упоминается об «ударной бригаде», также указаны фамилии членов трудового коллектива.

Текст сохранился не полностью. Однако можно разобрать слова, что «здесь надрывали свои спины», вероятно, «за 13 рублей за смену».