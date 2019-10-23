Зеленский – Штайнмайеру: Украина выполнила свою часть для возобновления работы «Нормандской четверки» 4 23.10.2019, 9:59

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Президенты Украины и Германии провели переговоры в Японии.

В рамках рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", – заявил Зеленский.

Лидеры стран согласились, что нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", – отметил президент Украины.

Он пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Украина стремится к проведению саммита в середине ноября 2019 года.

1 октября 2019 года члены трехсотронней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как заявлял Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе ОРДЛО начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации. "Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркнул Зеленский. Он отметил, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

Ряд местных советов в Украине выступили против имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. 6 октября на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция протеста. По данным полиции, в ней принимали участие около 10 тыс. человек. Похожие мероприятия состоялись и в других городах Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщал, что по итогам раунда переговоров в Минске 1 октября стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом Луганской области и Петровском Донецкой области. Но в этот день разведение не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов, сообщили в МИД Украины. В Минобороны Украины объясняли, что основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней.

21 октября помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что продвижения в подготовке саммита по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате не наблюдается. По словам Ушакова, Кремль "беспокоит" ситуация, которая сложилась в Украине после согласования трехсторонней контактной группой в Минске "формулы Штайнмайера". Он утверждает, что из Киева начали поступать "противоречивые сигналы", а бойцы добровольческих батальонов прибыли к населенным пунктам Золотое и Петровское на Донбассе, "чтобы не допустить" запланированного там разведения сил и средств.