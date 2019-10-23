Перепись, досвидос! 3 Дмитрий Растаев

23.10.2019, 12:12

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Дмитрий Растаев

В 2009 году была перепись — но хоть чему-то она помогла?

По стране полным ходом шагает перепись. Вот она уже вышла на финишную бровку, переписчики уже стучатся в дома. Налетай, торопись, совершай перепись!

- Дзынь-дзынь.

- Кто там?

- Перепись населения.

- До свидания.

Как там поется в песенке у Шнура? «А я день рожденья не буду справлять…» К этой переписи я отношусь так же, как Шнур к своей днюхе: не буду переписчикам я дверь открывать — всё… Ну и далее по тексту.

Нет, не потому, что я боюсь их вопросов. Чего мне бояться? В оффлайне я скучный зануда, ни разу в жизни не сделавший ничего противозаконного. Так что никакие вопросы, в т.ч. о наличии кур-несушек, пчелосемей, коней или страусов, меня не смущают. Единственное, о чем не хотелось бы мне рассказывать — кто ночевал у меня в ночь с 3 на 4 октября (говорят, у переписчиков есть и такой вопрос).

Хотя я прекрасно понимаю тех, кто отказывается участвовать в переписи, указывая на ее «непрозрачность» и опасаясь, что все сказанное может быть использовано «для усовершенствования карательного аппарата и усиления систем социального контроля на всех уровнях».

Организаторы кампании гарантируют защиту личных данных и клянутся, что по закону эта информация не может быть передана в контрольные органы? Ой, прям заслушаешься! «По закону…» Законы у нас — включая основной — что дышло. С 1994г. ими вертят, как захотят. Нет такого закона, который у нас нельзя было бы извернуть, если есть на то высочайшее повеление.

Закон у нас запрещает выносить на референдум вопросы, связанные с избранием президента — но в 2004г. их туда благополучно вынесли, а на закон чихнули. Так что уж говорить о такой «мелочи», как защита личных данных!

Понимаю я и тех, кто считает эту перепись пустой тратой времени. Правительство заверяет, что на основе этих данных государство будет «принимать решения по финансированию социальной сферы, укреплению обороноспособности и вложению государственных инвестиций» и что от переписи «зависит планирование белорусской экономики в ближайшее десятилетие»? Ой, смех!

В 2009г. была перепись — но хоть чему-то она помогла? За десять лет мы пережили ряд грабительских девальваций, сомнительную деноминацию, практически не вылезали из кризиса — это так мы своей переписью помогли им «планировать» экономику? Когда страной руководят бездари, использующие методы царя Гороха, тут хоть переписывай, хоть не переписывай, хоть планируй, хоть не планируй — толку ноль.

Так вот, от переписи я отказываюсь не из страха и не из чувства бесполезности, нет. Отказываюсь я от нее потому, что вообще лишний раз стараюсь не соприкасаться с нашим государством. Из чисто гигиенических соображений.

Я не подписываюсь на государственные газеты, не смотрю государственные телеканалы, не хожу на «добровольные» субботники, не участвую в «выборах». Потому что после всего этого хочется вымыть руки. С мылом. А мыло нынче недешево.

Дорогое (хотя не очень) государство! Ты ни о чем меня не спрашиваешь, когда принимаешь дурацкие законы, штампуешь нелепые декреты, и я даже не могу высказать тебе свое «фэ» — за митинги ты дерешь с меня, как за вояж на Канары. И вдруг тебя заинтересовали мои страусы и ночные гостьи?

Тебе неинтересно мое мнение, когда ты орешь матом на «щенков» и грозишься открутить им головы, а когда они подрастают, швыряешь их в казармы, где они сигают в петлю. А теперь тебе любопытно, планирую ли я заводить детей? Не волнуйся, если и спланирую, сделаю все, чтобы увезти их подальше от тебя!

Тебе все равно, что я чувствую, когда ты врешь, быкуешь, хамишь, лажаешь и не хочешь признавать свои косяки. Европейскую страну ты превратило в подобие некой африканской Мумбуюмбии, где правят не избранные специалисты, а зарвавшиеся узурпаторы. Спасибо, что крокодилам нас пока не скармливаешь!

И вот после всего этого ты хочешь, чтобы я пустил тебя в свой дом и отвечал на твои бесполезные вопросы? Нет уж, дуй мимо!

Не для того я отказываюсь от переписи, чтобы что-то тебе доказать — тебе все равно ничего не докажешь. Не потому, что хочу этим как-то тебе навредить — вряд ли с тебя убудет, если ты не узнаешь, кто у меня гостил октябрьской ночью. Нет, отказываюсь я затем, чтобы самому противно не было от соприкосновения с тобой. А еще потому, что это — один из немногих реальных выборов, который в твоих ежовых варежках пока еще мне доступен.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»