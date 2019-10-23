В Конгрессе США проголосовали за «Акт в поддержку Грузии» 23.10.2019, 18:40

Конгрессмены выразили поддержку евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

Соединенные Штаты являются ближайшим стратегическим союзником Грузии. Так отреагировал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на утверждение Палатой представителей Конгресса США «Акта поддержки Грузии», передает «Голос Америки».

Гахария от имени грузинского народа поблагодарил американских законодателей, отметив, что данный двухпартийный документ является «первым независимым законом в связи с Грузией, благодаря которому наше партнерство выходит на новую ступень».

«Акт в поддержку Грузии значительно укрепляет отношения между США и Грузией в области обороны, экономики и кибербезопасности. Более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки поможет создать больше рабочих мест в Грузии, создать более сильный средний класс и сохранить устойчивую безопасность», – написал Гахария в «Твиттере».

Глава грузинского МИДа Давид Залкалиани в свою очередь назвал беспрецедентным принятый накануне Конгрессом документ, который, по словам министра, определяет основные направления стратегического партнерства двух стран.

В интервью для СМИ 23 октября Залкалиани подчеркнул: учитывая то, что на политической повестке дня Соединенных Штатов на данном этапе «очень много серьезных вопросов», данный факт «подтверждает, насколько важно для США стратегическое партнерство с Грузией, а также и то, что Грузия занимает приоритетную позицию на политической повестке дня Соединенных Штатов».

Напомним, что Палата представителей Конгресса 22 октября единогласно утвердила двухпартийный «Акт поддержки Грузии». Документ представили сопредседатели группы друзей Грузии конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер (Adam Kinzinger) от штата Иллинойс, и конгрессмен-демократ Джеральд Конноли (Gerald Connolly) от штата Вирджиния. Теперь документ должен быть утвержден Сенатом, после чего он будет направлен президенту США Дональду Трампу. «Акт в поддержки Грузии» обретет силу закона после подписания его президентом.

Главные положения

«Акт в поддержку Грузии» поручает госсекретарю США разработать и представить пятилетнюю стратегию сотрудничества с Грузией в сфере обороны, безопасности и укреплении обороноспособности.

Согласно законопроекту, на основании консультаций с Грузией Соединенные Штаты должны проводить политику в целях повышения способности Грузии к сопротивлению и самообороне и во избежание угроз, в том числе путем соответствующей помощи по улучшению возможностей вооруженных сил Грузии. Законопроект обязывает Госсекретаря США разработать и представить Конгрессу стратегию по данным направлениям на последующие пять лет.

«Акт в поддержку Грузии» подразумевает предоставление помощи для усиления возможностей Грузии в борьбе с российской дезинформацией и пропагандой, и обязывает Торгового представителя США приступить к переговорам для оформления соглашения о свободной торговле с Грузией.

В документе подчеркнута твердая поддержка США суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии, осуждается российская оккупация грузинских территорий, происходящие там факты задержаний, похищений, а также убийств граждан, и говорится о необходимости введения санкций – в частности, запрета на въезд в США и ограничения финансовой деятельности в отношении лиц, которые несут ответственность за нарушения прав человека на территориях оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона.

«Акт в поддержку Грузии» призывает к мирному разрешению конфликта, что также подразумевает выполнение Россией всех обязательств, которые она взяла на себя, подписав Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. В частности, речь идет о допуске международных наблюдателей в Абхазию и Цхинвальский регион, а также о «безопасном и достойном» возвращении изгнанных из своих домов грузинских ВПЛ (вынужденно перемещенных лиц) и беженцев.

Конгрессмены выражают поддержку евроатлантической и европейской интеграции Грузии, а также развитию демократических ценностей в Грузии, что в том числе подразумевает свободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность публичного сектора, верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией.

Оценки оппозиции

В грузинской оппозиции приветствовали принятие двухпартийного «Акта в поддержку Грузии» Палатой представителей Конгресса. В «Европейской Грузии» отметили, что имея «очень сильного противника» в лице России, защита территориальной целостности и суверенитета Грузии непосредственно связана с уровнем поддержки со стороны стран-партнеров. Депутат от этой партии Ото Кахидзе отметил в интервью СМИ, что документ двухпартийный, т.е., по его словам, это означает, что Грузия имеет поддержку не только со стороны нынешней Администрации, но и «со стороны всего политического класса» США.

«Это означает, что поддержка Грузии Соединенными Штатами будет устойчивой. Мы должны твёрдыми шагами продвигаться на пути западной интеграции и максимально укреплять сотрудничество с США. Я бы пожелал, чтобы наше руководство проявляло больше активности в данном направлении, и связи с нашими стратегическими партнерами еще более углублялись», – сказал в своем комментарии грузинский политик.

Одновременно в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) заявили, что двухпартийный законопроект, принятый Палатой представителей, наряду с поддержкой США также содержит обязательства, которые в свою очередь должна выполнить Грузия.

«В документе непосредственно говорится, что поддержка Соединенных Штатов не является безоговорочной, что страна должна больше работать для укрепления демократии, особенно в направлении справедливых выборов, а также справедливого правосудия. С одной стороны, данный законопроект – это благо и поддержка, но с другой стороны – это и обязательство для Грузии исполнить те условия, которые обеспечат поддержку Соединенных Штатов», – заявил депутат от «ЕНД» Роман Гоциридзе.

Оппозиционер также отметил, что такие документы как «Акт в поддержку Грузии» являются прямым сигналом для России насчет наказуемости международным сообществом оккупации, похищений и убийств людей, которые происходят на оккупированных территориях чуть ли не ежедневно.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирия – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.