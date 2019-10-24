Лукашенко об отношениях с Назарбаевым: Я пришел, сопливый, за пивом бегал поначалу 51 24.10.2019, 7:45

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Фото: RIA News Сергей Гунеев

Диктатор похвалил правителя Казахстана за «бережную передачу сосуда».

Лукашенко прокомментировал передачу власти в Казахстане и рассказал про свои отношения с первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщает tut.by.

Диктатор сказал в интервью казахстанскому агентству «Хабар», что нормально относится к тому, как прошла передача власти в Казахстане.

«Вот знаешь, ты своими руками что-то слепил, вот этот хрупкий сосуд, в данном случае Нурсултан. Уходя, вот он его поставил, передал другому человеку, близкому, толковому, умному, но человек есть человек. Он его передал, стоит в стороне и боится, чтоб он его где-то не выпустил, не разбил сосуд. И принял решение, что будет наблюдать. Чтобы в переходный период страна не наклонилась, не развалилась и прочее. И чтобы этот сосуд не разбился», — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что непросто 30 лет проработать первым лицом и уйти.

— Он же нормальный, здоровый, здравомыслящий человек, Нурсултан Абишевич. Он же видит эти процессы. Где-то ему что-то нравится, не нравится, но он уже не может вмешиваться, как раньше, в эти процессы и не будет этого делать, он умный человек. А все равно сердце болит. Я его понимаю по-человечески. И он, не вмешиваясь, аккуратно, даже не по-отечески, по-дружески, по-братски Касыму об этом говорит. Он ему подсказывает, где нужно, советуется, — сказал он.

Диктатор вспомнил и знакомство с Нурсултаном Назарбаевым.

— Я встретился с ним не первым. Я встретился с ними, аксакалами, что я там сопливый, мне еще 40 лет не было, я стал президентом. Я прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов. Слушайте, это величины. И мы с Эмомали́ Шарифовичем Рахмоном, зеленые такие совсем. Кучма, 80 лет сейчас человеку, молодец, хорошо выглядит, я ему завидую. Но это аксакалы, которые в советские времена засветились. Ну и что. Ну за пивом бегал поначалу, как в народе говорят: молодой — побежишь за пивом, — рассказал Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что Назарбаев, бывало, подшучивал над ним, но поддерживал: «Мы деревенские, и он вот чувствовал что-то родное, близкое, и он всегда меня поддерживал».