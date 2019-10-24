Утренние привычки успешных людей, которые пригодятся каждому 3 24.10.2019, 8:12

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Как начинают свой день миллионеры и миллиардеры.

Если вы до сих пор не стали успешным, богатым и знаменитым, для этого может быть великое множество причин. Надо вам взять и пересмотреть весь свой день. С самого утра. Возможно вы прямо утром сворачиваете не туда, из-за этого весь ваш день идет наперекосяк и миллионное состояние никак не дается вам в руки, а убегает к кому-то другому. Так что придется посмотреть, что делают те самые другие, те, кто уже поймал свои миллионы и радуется успеху, пишет dp.ru.

Вставать ни свет ни заря

Индра Нуйи, председатель совета директоров PepsiCo, каждое утро встает в (внимание!) 4 часа. А в офис приезжает не позже семи. Она такая не одна, президент The Walt Disney Роберт Айгер позволяет себе поспать всего на полчаса дольше, чем Индра, и встает в 4.30 утра. Вставать как можно раньше — вообще любимая привычка всяких там успешных личностей. Вам наверняка тоже надо к этому себя приучить. Конечно, если вы привыкли продирать глаза в 9-10 часов, то сразу так в 4 утра вы не встараканитесь. Попробуйте каждый день просыпаться на 15 минут раньше, и всего через месяц приблизитесь к заветным четырем утра.

Носить одну и ту же футболку

Одеваться на работу, как на праздник, — это очень круто. Но когда вы крайне занятой человек, вы себе не можете позволить такую роскошь. Это же сколько времени надо убить, чтобы выбрать подходящий костюм. Ладно время, принятие решений еще и энергию из вас может высосать, совсем ее не останется на важные дела. Так что можно взять и избавить себя от этой необходимости. Как? Да легко! Надо просто носить одно и то же каждый день. Так, кстати, делает основатель Facebook, Марк Цукерберг. Он, правда, пояснил, что у него есть целая куча одинаковых футболок. Вам тоже надо такую кучу завести, а то носить одну и ту же каждый день — это все-таки не очень гигиенично.

Играть в теннис и заниматься кайт-серфингом перед завтраком

А вот, например, Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, начинает каждое утро с заплыва вокруг собственного острова, потом, если есть ветер, посвящает себя кайт-серфингу, играет в теннис и только потом отправляется завтракать. И не вздумайте ныть, что у вас, мол, нет собственного острова. Ну и что? У главного редактора журнала Vogue Анны Винтур тоже нет собственного острова, но это не мешает ей каждое утро (между прочим, в дикую рань — 5.45) играть в теннис.

Медитировать и бежать

Прошли те времена, когда бизнес был просто бизнесом, а медитация — каким-то сомнительным увлечением всяких там волосатых хиппи. Теперь вполне можно быть дельным человеком и время от времени присаживаться в позу лотоса. Даже нужно. Вот Ариана Хаффингтон, основательница интернет-издания Huffington Post, так скромно названного в честь нее, медитирует каждое утро. Так же поступает сооснователь Twitter Джек Дорси, он еще для этого и просыпается в полшестого утра. А потом еще пробегает около 10 км. Кстати, если вы успешный бизнесмен, умение быстро бегать вам может очень даже пригодиться, мало ли кому вы перейдете дорогу.

Все, вы буквально в нескольких шагах от успеха. Осталось приучить себя просыпаться в то время, которые вы раньше не без оснований считали серединой ночи, освоить кайт (тут можно почитать, что это вообще такое), научиться пробегать километров десять и медитировать. А там, глядите, и успех к вам придет, и остров собственный появится, и вообще жизнь удастся.