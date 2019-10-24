«Имею наглость получать удовольствие от работы» 1 24.10.2019, 8:58

1,635

Фото: onliner.by

История белоруса, который увлечен своим делом.

Косплей сегодня воспринимается очень по-разному. В Беларуси регулярно проходят мероприятия, которые собирают как любителей этого интересного дела, так и профессионалов. Кому-то достаточно купить «образ» через интернет, другие же тратят большие деньги, получая взамен что-то уникальное. Журналисты onliner.by побеседовали с основателем «Мастерской Виктора Кушнерова» — Вик в деле достаточно давно и своими необычными работами широко известен в кругах косплееров:

«Мы оказались на территории одного из минских заводов, мирно почивших в бозе много лет назад. Территория выглядит немного постапокалиптично (или напоминает заброшенное гетто) — с серыми зданиями и разбитой дорогой, злой колючей проволокой на заборе. Поднимаемся в мастерскую — небольшое уютное помещение на втором этаже.

Вик угощает нас вкусным кофе, смолотым в ручной кофемолке с помощью шуруповерта. Сейчас его внимание захвачено грядущим потенциальным блокбастером студии CD Project Red — игрой Cyberpunk 2077. Чуть позже он покажет, что ему удалось собрать с нуля, руководствуясь лишь видео и изображениями. Забегая вперед, отметим, что работа впечатляет.

Но сначала Вик рассказывает, как дошел до такой жизни — интересной, но без выходных и отпусков. И теперь живет ею.

«По образованию я техник-архитектор, когда-то закончил архитектурно-строительный колледж. После учебы проработал года три в госучреждении, позже трудился на частников, был макетчиком-моделистом. Потом решил вкусить хлебов вольной жизни. Вкусных и сытных. Поначалу, правда, не очень сытных».

Почему так сложилось? По словам Вика, он понял, что «занимает чужое место» (когда работа была связана с архитектурой): «Как архитектор я был плох. Я ушел туда, где было бы приятно. Потом понял, что и там недостаточно хорошо. Каждый такой переход сопровождался мыслями „мне здесь не очень, я себя не реализую“. Чего я хочу? Хочу большего. Пошел дальше и последние лет восемь уже не задаюсь этим вопросом».

«Как объяснить, чем я занимаюсь… До сих пор не знаю, как себя позиционировать. Иногда я делаю художественно-психологические маски. Иногда — всякие технологические прикольные штуки. Иногда — художественные предметы интерьера, светящиеся объекты. Или занимаюсь косплеем — когда это очень интересно. Начитываю аудиокниги. Вот это все — как это назвать? Моя работа — создать образ, который впоследствии я представляю зрителю».

«Хотел сделать шахматы — сделал. Каждая фигурка — свой жучок. Есть майский, щелкуны, июньские мелкие жучки, коник вот («кузнечик»), скарабей на своей королевской какашке и ферзь-богомол»

Если проект приходит со стороны (точнее, от человека, который хочет реализовать свою идею, но не знает как), Вик помогает с тем, чтобы получить нужную форму: «Я смотрю на человека и думаю: „Как, братец, к тебе это прилепить?“ Бывает, что в игровой выдуманный образ очень сложно вписать живого человека. Например, вот эта штука противоречит анатомии».

Вик показывает свой нынешний проект — «мантис-блейд» из игры Cyberpunk 2077.

«В игре, чтобы эта вещь работала, нужно отпилить кисть и вставить удлинитель. Я спросил заказчика: „Саша, ты готов?“ Он сказал, что подумает».

«Вообще, это самая сложная чертовщина, в которую я когда-либо ввязывался в своей жизни. Страшно мудрый рабочий прототип встроенного в руку клинка, который должен выпрыгивать из предплечья и раздвигаться (что и делает. — Прим. Onliner). На все у нас ушло недели две с небольшим. Я сам не верил, что это возможно».

Наш собеседник попутно рассказывает об одном из персонажей из Cyberpunk 2077 — его зовут Виктор Вектор (в игре — просто Вик): «Он с меня просто слизанный. Его тоже зовут Вик, у него шрамы там же, где и у меня. И даже лысина. (Смеется.) Разработчику, с которого срисовывали образ для игры, показывали мою фотографию: „Чувак, смотри, у тебя брат-близнец“. — „Sure. Brother from another mother“».

Позже Вик достает куртку и воротник, которые знакомы по трейлеру Cyberpunk 2077. Он занимался воротником — девайс (а как иначе его назвать?) работает от батарейки, провода можно аккуратно спрятать. Есть пульт управления для изменения скорости смены подсветки и ее цветовой гаммы. Выглядит круто.

«Воротник этот уже не первый. Есть ребята, с которыми мы делали стенд по киберпанку, — прекрасная семья Кати и Славы Князевых, не так давно у них родился сын. И вот этому 11-месячному мужичку делали костюм. Мой любимый воротничок был как раз для него. (Улыбается.) Маленький, но работает как большой».

А вот еще интересный «экспонат» — эдакая клешня, на вид металлическая и грозная. Некоторое время уходит на ее надевание.

«Эта деталь делалась не для косплея, а для анимации. Она должна сохранять подвижность для интерактива — протянуть визитку, подергать проводки и т. п.

Мне надо было сделать ее от и до, здесь нет ничего, что не было бы сделано самостоятельно. Все, что у меня было, это картинка, на которой был изображен персонаж, и ролик, в котором это все двигалось.

Захваты сделаны из фотополимерной смолы. Судя по механике процессов, которые были показаны, там применялись сервоприводы. Такого размера сервоприводов в наших широтах я не встречал, поэтому пришлось выкручиваться с помощью системы блоков и рычагов».

«Пальцы» и ходовую часть Вик проектировал в 3D-редакторе по картинке. Зажимы пришлось делать вручную, так как в ПО нельзя достичь необходимой точности под конкретную руку (точнее, фаланги пальцев). Перчатка шилась из страусиной кожи. «Мой совет — никогда не шейте перчатки из страусиной кожи — жесткая, как наждачка. Ее разносить… Это трудно, короче», — смеется собеседник.

Чтобы добиться иллюзии металла, Вик применяет графит: «Я не большой поклонник раскраски, я поклонник фактуровки. Мне нравится, когда материал играет». Так появляются, казалось бы, незначительные (винтики, проводки, переходы в плоскостях), но важные элементы. «А по итогу я все задуваю черным и кладу любимый спецэффект — это измельченный максимально мягкий графит. Получается поверхность как у металла», — поясняет молодой человек.

Мы решили немного отвлечься, и Вик рассказал, как подключился к косплею — начинал он свою деятельность не с него.

«Как-то пришел человек, узнавший, что я делаю всякие „небылицы“. Говорит — сделай мне маску. Какую? Да вот такую — речь шла о „Звездных войнах“ и Дарте Реване. Я сделал, он рассказал друзьям. Они подтянулись, потом узнали, что я еще и голосом работаю — озвучил несколько постановок. Затем вытащили меня на сцену — мы играли постановку по игре Dishonored (моя большая любовь). Круг знакомых, увлеченных косплеем, расширялся, и люди узнавали, что есть такие мы».

«Косплей мне показался очень интересным направлением. Каждая область, в которой я работал, отличалась тем, что была сложнее предыдущей. В косплее каждая задача нетипичная: решения готового нет, к нему надо прийти, придумывая на ходу. Как правило, сроки не просто сжаты — надо не „вчера“, а „позавчера“.

Художник нафантазировал, а ты воплощай. Если получается — круто. Как говорил один умный человек, высшее наслаждение для ума — решение посильной ему задачи. Когда ты решаешь посильные задачи, это классно, а когда они еще чуточку сложнее, это еще круче. Главное, не надорваться».

«Это уже не хобби, это давно моя жизнь. Мое время стало идти медленнее. Мне мои сверстники говорят: „Ой, как быстро время летит“. Когда жизнь насыщенна, когда она осознанная и „плотная“, неделя идет за месяц».

Сейчас по косплейному профилю у Вика есть пара проектов, одновременно молодой человек ведет собственный: «Он никогда не закрывается, планирую провести выставку». В будущем специалист намерен пройтись по Mass Effect (оригинальной трилогии): «Очень нравится Overlord (это божественно). Еще меня страшно привлекает Гигер. Немного Fallout — это красиво и сложно».

Собеседник признается: вся жизнь уходит на работу. «Но я живу интересно. Фраза такая есть: «делай то, что любишь, иначе придется полюбить то, что делаешь». Я занимаюсь тем, что я люблю, и люблю то, чем занимаюсь. И имею наглость получать от этого удовольствие. Еще и зарабатываю на этом», — смеется Вик».