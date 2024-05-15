Белорусский фотограф вынес с Володарки копии настенных рисунков Алеся Пушкина 15.05.2024, 13:35

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Алесь Пушкин

Фото.

Известный белорусский фотограф-документалист Александр Васюкович смог вынести из СИЗО на Володарского копии рисунков художника Алеся Пушкина, которые тот нарисовал на стене в камере. Об этом Васюкович рассказал в интервью телеканалу «Белсат».

Копия рисунка Алеся Пушкина, оставленного на тюремной стене. Фото: Александр Васюкович

«Это была первая камера, в которую я попал на Володарке, в так называемом Шанхае. В ней находились 24 человека. До меня там сидел кто-то из Litesound и Алесь Пушкин тоже. Так вот мне показали рисунок — черточки, которые рисовал на стене Алесь Пушкин. Я попросил своих прислать мне в передаче кальку, чтобы я мог его скопировать. И я сделал это. И в результате вынес на свободу», — поделился Васюкович.

Он добавил, что ему было очень больно увидеть все это, потому что до этого он побывал на похоронах художника.

«И, блин, не знаю, мне показалось, что все, что я могу сделать, это вынести оттуда эту штуку. Для истории», — сказал фотограф.

Копия рисунка Алеся Пушкина, оставленного на тюремной стене. Фото: Александр Васюкович

Александр Васюкович был осужден в Минске 18 января 2024 года за участие в протестах 2020-го, которые освещал как фотожурналист. Судья Юлия Крепская приговорила его к трем годам «домашней химии». Правозащитники признали Васюковича политзаключенным.

57-летний Алесь Пушкин умер в заключении 11 июля 2023 года. За решёткой он пребывал с марта 2021-го. В марте 2022-го художника осудили на 5 лет колонии строгого режима.