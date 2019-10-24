Депутат «Голоса»: На полиграф-вечеринку придем, нам скрывать нечего 11 24.10.2019, 9:30

Ярослав Железняк

Представитель парламентской оппозиции прокомментировал новые методы проверки украинских нардепов.

Депутат фракции "Голос" и первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отрицает, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги для "правильного" голосования за законопроект 2047-Д всем членам этого комитета, а не только якобы "слугам", сообщает Радио Свобода.

"Это, как минимум, нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеге (Галины Васильченко – ред.) не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали бы из этого скандал".

Железняк допускает, что у Яценко мог быть интерес к голосованию за вышеупомянутый законопроект, но уверяет, что тот не являлся лично на комитет.

"Возможно, он работал какими-то другими методами", – допускает депутат "Голоса".

В то же время, он готов при необходимости также пройти проверку на "детекторе лжи".

"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", – заявил Железняк.

По его словам, после провального голосования 18 октября, члены финансового комитета сразу же приняли решение о доработке законопроекта 2047-Д.

Сам документ, которого пока нет в открытом доступе, по словам депутата, предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.

"Площадки убираются, и через некоторый период – если не ошибаюсь, в тексте это было 1 апреля 2020 года, – гражданам Украины дается возможность самим выступать в роли оценщиков, если они не согласны с той суммой, которую им сформировала единая база Фонда государственного имущества, они идут к оценщику и он в рамках 25% может делать рецензию", – рассказывает Железняк.

По его словам, ныне действующие "площадки" ничего, "кроме коррупционной составляющей" не имеют.