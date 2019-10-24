Намибия запросила у России военных 3 24.10.2019, 10:30

1,468

Иллюстрационное фото ТАСС

Москва направила военных в нескольких африканских стран, в том числе и наемников «ЧВК Вагнера».

Президент Намибии Хаге Гейнгоб заявил, что его страна заинтересована в российских военных советниках. Об этом ему сообщили представители армии страны, заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает Радио Свобода.

Москва уже обучает военных в нескольких африканских странах, в том числе с помощью наёмников из так называемой "ЧВК Вагнера".

"Военные просили меня сказать вам, что заинтересованы в помощи российских советников", – цитирует президента страны агентство ТАСС. Реакция Путина на эти слова агентством не сообщается.

Намибия – одна из самых экономически развитых стран Африки. Экономика страны основана на добыче и обогащении природных ископаемых. Страна – один из крупнейших в мире экспортёров урана. В среду вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что страна выдала Росатому восемь лицензий на геологоразведку урана. В среду издание "Проект" со ссылкой на источник сообщило, что российская госкорпорация часто сопровождает работу в других странах поддержкой местных правительств. В 2017 году в тесно связанной с Намибией ЮАР оппозиция и СМИ обвиняли тогдашнего президента страны Джейкоба Зуму в получении денег от России за подписание договора с Росатомом, напоминает издание.

С 2014 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве более чем с 20 африканскими странами. Среди них – Центральноафриканская Республика, Мали, Конго, Руанда и Мадагаскар. В ЦАР обучение военнослужащих ведут в том числе сотрудники так называемой "ЧВК Вагнера", российские наёмники замечены также в Ливии, Судане, Мозамбике и ещё 12 странах континента.

Кроме того, на континенте действуют российские политтехнологи, связанные, согласно результатам расследований "Коммерсанта" и "Проекта", с предпринимателем Евгением Пригожиным. Его СМИ неоднократно называли одним из создателей "ЧВК Вагнера".