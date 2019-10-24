Жигимантас Морицас: Жители Литвы любят инвестировать в недвижимость 2 24.10.2019, 11:44

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Поэтому новый налог должен быть максимально прозрачным и справедливым.

Министерство Финансов Литвы планирует расширить налог на недвижимость, согласно планам министерства, налог придется платить если стоимость имущества превышает 100 000 евро. О том почему вводится новый налог и какие у него будут последствия, корреспонденту Charter97.org рассказал Жигимантас Морицас, главный экономист банка «Люминор».

- Как вы относитесь к идее Министерства финансов расширить налог на недвижимость и снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро?

- Неоднозначно, так как, хотя налоги на недвижимость достаточно «дружелюбные» по отношению к экономике, но эксперты министерства решили включить так много исключений для уплаты этого налога, что это в итоге может оказать дискредитирующее влияние на всю концепцию уплаты этого налога.

В случае если налог будет применяться только к части общества, во-первых, сократиться его эффективность, а во-вторых, отношение к нему в обществе как к “справедливому” налогу будет низким. По моему мнению если налог становится всеобщим, то в этом конкретно случае никаких исключений не должно было бы быть.

- Министерство финансов снижает планку неуплаты до 100 000 евро. А по вашему мнению, как эксперта, какой она должна быть?

- Наверняка он не должен был бы быть очень высоким, чтобы избежать негативного влияния на желание застройщиков развивать новые проекты в области недвижимого имущества.

Одновременно он должен был бы быть достаточным чтобы остановить разрастание пузырей цен в секторе недвижимости.

И более чем убежден, что собранные при помощи налога финансовые средства требовалось бы предназначить для самоуправлений, на территории которых он будет выплачиваться гражданами, а не направлять его в общий котел государственного бюджета.

На деньги, собранные при помощи этого налога, можно было бы приводить в порядок инфраструктуру на территории самоуправлений и затем предоставить отчет их жителям – на что и каким образом были потрачены их деньги.

- Налог на недвижимость повлияет на желание простых граждан обзавестись недвижимостью?

- Изменения скорее всего будут, особенно если иметь в виду то, что жители Литвы любят инвестировать в недвижимость.

Больше всего новый налог почувствуют те, кто владеет несколькими объектами недвижимости, и думаю, что случаи концентрации недвижимого имущества в руках одного владельца будут гораздо более редкими, чем сейчас. С другой стороны, определенные изменения могут наблюдаться и на рынке аренды.

- То есть, цена аренды квартир вырастет?

- В более долгом периоде времени – да. Также налог может сказаться на желании семей приобрести недвижимость с большей жилой площадью.

- Планка налога понижается до 100 000 евро, но на самом деле это не слишком большая стоимость недвижимости, цены квартир и коттеджей в Вильнюсе постоянно растут…

- Да, планка устанавливается на самом деле низко, особенно если мы говорим о Вильнюсе, в котором цены демонстрируют растущую динамику.